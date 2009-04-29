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Тюменские невесты раскрасили в фирменные цвета скамейки «МегаВстреч»

29 апреля 2009, 10:21
В прошедшие выходные оператор мобильной связи «МегаФон-Урал» организовал «Зеленый субботник» в 5 городах Уральского региона.

Силами сотрудников, абонентов и партнеров компании была благоустроена территория общей площадью 40 000 кв. м., что практически в два раза больше Красной площади.

«Зеленый субботник» в Екатеринбурге, Челябинске, Кирове, Сургуте и Тюмени объединил 650 участников. В фиолетово-зеленые цвета были покрашены скамейки, детские площадки, качели, горки, турники и даже два паровоза — всего более 200 объектов. Было собрано и вывезено более 22,5 тонн мусора, побелено 50 деревьев. В Кирове очищен искусственный пруд, отмыты постамент танка в Челябинске и памятный камень на месте основания Тюмени. В честь окончания экологической акции в каждом городе в небо были отпущены белые голуби, как символ чистоты и мира.

В Тюмени к уборке сквера присоединялись целые свадебные процессии, а самые смелые невесты раскрасили в фирменные цвета скамейки «МегаВстреч». Свой восемнадцатый день рождения вместе с МегаФоном отметил самый активный участник SMS-акции в Тюмени Марат Хайруллин. В общественно-полезных работах приняли участие Сергей Польянов, заместитель руководителя Управы Центрального административного округа Тюмени, Леонид Шабров, директор ГУП «Тюменский региональный телекоммуникационный центр», Игорь Ракша, директор «Русской ювелирной сети», сети магазинов «Техномир», и Александр Брынцев, медиазвезда.

В Сургуте благоустройству центрального сквера не помешала даже ненастная погода. Взрослые и дети, проходившие мимо, с удовольствием присоединялись к «Зеленому субботнику». А главной наградой организаторам экологической акции могут служить слова одного из подростков, принимавшего участие в уборке сквера: «Я больше никогда не буду мусорить!».

Компания МегаФон-Урал благодарит абонентов и партнеров, принявших участие в благоустройстве городских парков и скверов.

#Новости#Благоустройство#Природа#Тюмень#Екатеринбург#Сургут#Ксения#Общество
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