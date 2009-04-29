Тюменские невесты раскрасили в фирменные цвета скамейки «МегаВстреч»

Силами сотрудников, абонентов и партнеров компании была благоустроена территория общей площадью 40 000 кв. м., что практически в два раза больше Красной площади.
«Зеленый субботник» в Екатеринбурге, Челябинске, Кирове, Сургуте и Тюмени объединил 650 участников. В
В Тюмени к уборке сквера присоединялись целые свадебные процессии, а самые смелые невесты раскрасили в фирменные цвета скамейки «МегаВстреч». Свой восемнадцатый день рождения вместе с МегаФоном отметил самый активный участник
В Сургуте благоустройству центрального сквера не помешала даже ненастная погода. Взрослые и дети, проходившие мимо, с удовольствием присоединялись к «Зеленому субботнику». А главной наградой организаторам экологической акции могут служить слова одного из подростков, принимавшего участие в уборке сквера: «Я больше никогда не буду мусорить!».
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