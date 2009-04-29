Тюменские невесты раскрасили в фирменные цвета скамейки «МегаВстреч»

«Зеленый субботник» в Екатеринбурге, Челябинске, Кирове, Сургуте и Тюмени объединил 650 участников. В фиолетово-зеленые цвета были покрашены скамейки, детские площадки, качели, горки, турники и даже два паровоза — всего более 200 объектов. Было собрано и вывезено более 22,5 тонн мусора, побелено 50 деревьев. В Кирове очищен искусственный пруд, отмыты постамент танка в Челябинске и памятный камень на месте основания Тюмени. В честь окончания экологической акции в каждом городе в небо были отпущены белые голуби, как символ чистоты и мира.