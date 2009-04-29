Совет Федерации разрешил парламентам увольнять мэров

Основаниями для постановки вопроса об увольнении мэра могут стать решения, из-за которых у города возникла непогашенная задолженность, нецелевое расходование бюджетных денег, нарушение законодательства, небрежное исполнение служебных обязанностей и некоторые другие действия градоначальника. Мэр будет уволен, если за его отставку проголосуют более двух третей депутатов. Кроме того, отныне мэр может лишиться поста, если парламент два года подряд даст неудовлетворительную оценку его ежегодному отчету.