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Совет Федерации разрешил парламентам увольнять мэров

29 апреля 2009, 17:21
Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому депутаты городских парламентов смогут отправлять в отставку мэров. Об этом 29 апреля сообщает агентство «Интерфакс».

Согласно законопроекту, который в конце 2008 года разработала администрация президента РФ, в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» вносятся поправки. Теперь решение о досрочной отставке мэра будет приниматься не на всенародном референдуме (созыв которого все равно осуществлял парламент), а на заседании местного парламента.

Основаниями для постановки вопроса об увольнении мэра могут стать решения, из-за которых у города возникла непогашенная задолженность, нецелевое расходование бюджетных денег, нарушение законодательства, небрежное исполнение служебных обязанностей и некоторые другие действия градоначальника. Мэр будет уволен, если за его отставку проголосуют более двух третей депутатов. Кроме того, отныне мэр может лишиться поста, если парламент два года подряд даст неудовлетворительную оценку его ежегодному отчету.

Впервые о необходимости наделить городские парламенты правом увольнять мэров президент РФ Дмитрий Медведев заявил в своем послании к Федеральному собранию осенью 2008 года. Данная инициатива направлена на то, чтобы повысить уровень ответственности градоначальников. В марте 2009 года соответствующий законопроект был принят Госдумой.

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