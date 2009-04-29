Совет Федерации разрешил парламентам увольнять мэров

Согласно законопроекту, который в конце 2008 года разработала администрация президента РФ, в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» вносятся поправки. Теперь решение о досрочной отставке мэра будет приниматься не на всенародном референдуме (созыв которого все равно осуществлял парламент), а на заседании местного парламента.
Основаниями для постановки вопроса об увольнении мэра могут стать решения,
Впервые о необходимости наделить городские парламенты правом увольнять мэров президент РФ Дмитрий Медведев заявил в своем послании к Федеральному собранию осенью 2008 года. Данная инициатива направлена на то, чтобы повысить уровень ответственности градоначальников. В марте 2009 года соответствующий законопроект был принят Госдумой.