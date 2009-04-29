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Сборная России по хоккею победила хозяев чемпионата мира

29 апреля 2009, 09:05
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в Швейцарии. 28 апреля россияне обыграли хозяев первенства швейцарцев со счетом 4:2 и заняли первое место в группе В предварительного этапа.

Шайбы в составе российской команды забросили Виталий Атюшов, Илья Ковальчук, Алексей Морозов и Александр Пережогин.

Россияне открыли счет уже на третьей минуте, когда Атюшов отправил шайбу в ворота соперника после передачи Ковальчука. На первый перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу швейцарцев, которым удалось дважды реализовать большинство. Отличились Райан Гарднер и Мартин Плюсс.

Во втором периоде Ковальчук сравнял счет, а на девятой минуте третьего периода он ассистировал капитану команды Алексею Морозову. Четвертую шайбу Пережогин забросил за 15 секунд до конца матча в пустые ворота, когда швейцарцы заменили голкипера Мартина Гербера на шестого полевого игрока.

Сборная России набрала девять очков и вышла во второй групповой турнир с первого места в группе В. Ранее на чемпионате мира команда Вячеслава Быкова победила Германию (5:0) и Францию (7:2). У швейцарцев осталось пять очков, и они также примут участие в квалификационном раунде. Третью путевку во второй групповой турнир позднее 28 апреля разыграют сборные Германии и Франции. У немцев пока одно очко, у французов — ноль.

В квалификационном раунде соперниками сборной России, которая начнет этот турнир с шестью очками, будут команды, выступающие в группе С. После двух туров первое место занимают американцы (шесть очков), второе — шведы (четыре), третье — латыши (два), четвертое — австрийцы (ноль).

28 апреля на чемпионате мира по хоккею состоялся ещё один матч. Выступающая в группе, А сборная Белоруссии победила венгров со счетом 3:1. Белорусы набрали пять очков и вышли в квалификационный раунд.

#Новости#Россия#Спорт#Хоккей#Ксения
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