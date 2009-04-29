Сборная России по хоккею победила хозяев чемпионата мира

Сборная России набрала девять очков и вышла во второй групповой турнир с первого места в группе В. Ранее на чемпионате мира команда Вячеслава Быкова победила Германию (5:0) и Францию (7:2). У швейцарцев осталось пять очков, и они также примут участие в квалификационном раунде. Третью путевку во второй групповой турнир позднее 28 апреля разыграют сборные Германии и Франции. У немцев пока одно очко, у французов — ноль.