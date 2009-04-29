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Сбербанк поддержит «жизнеспособный» бизнес в Тюмени

29 апреля 2009, 12:23
Действуя в интересах заемщиков, под влиянием кризиса испытывающих трудности с погашением кредитов, в марте 2009 года Сбербанк России принял ряд мер, направленных на поддержание своих клиентов.
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Тюмень

Об этом рассказал журналистам первый председатель правления Западно-Сибирского банка Сбербанка России Рушан Сахбиев. По его словам, банк предоставляет субъектам малого предпринимательства отсрочки в погашении основного долга с одновременным увеличением срока действия кредитного договора и пересчетом (уменьшением) суммы ежемесячных платежей по кредиту. Либо предоставляет возможность увеличения срока действия кредитного договора.

Реструктуризация ссуд доступна предпринимателям при условии удовлетворения требований Банка к финансовому состоянию и кредитной истории, а также имеющим четкий бизнес-план на период действия реструктурируемых обязательств. Применение такого подхода обеспечит существенную поддержку субъектам малого предпринимательства, снизит негативное влияние мирового кризиса на их финансовое состояние, ослабит долговую нагрузку, что в период стажирования экономики крайне необходимо для малых предприятий. На данный момент Западно-Сибирским банком Сбербанка России реструктуризировано 7 кредитов на сумму 22,6 млн. рублей.

При выдаче кредита репутация заемщика отходит на второй план, главным критерием является жизнеспособность бизнеса. В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России продолжает расширять и совершенствовать продуктовую линейку для малого бизнеса, ориентируясь на потребности данной категории клиентов. В ближайшее время клиентам будут доступны новые кредитные продукты «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость».

Кредит «Бизнес-авто» выдается под залог приобретаемого транспортного средства на срок до 5 лет, «Коммерческая недвижимость» — под залог объекта недвижимости на срок до 10 лет. В рамках данных программ предприниматели могут брать кредит в размере до 80% от оценочной стоимости приобретаемых объектов. Кредитная ставка составит 20–25%, впрочем, при условии покупки пакета, ставка может быть снижена. «Это не потому, что мы хотим побольше продать, — комментируют сотрудники банка, — а потому что, когда клиент расширяет сотрудничество, его бизнес становится более прозрачным».

В условиях кризиса, когда промышленные предприятия начинают испытывать трудности, малый бизнес будет являться тем локомотивом, на базе которого можно будет выстраивать как занятость людей, так и вытягивать макроэкономические показатели», — подчеркнул Рушан Сахбиев.

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