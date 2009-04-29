Сбербанк поддержит «жизнеспособный» бизнес в Тюмени

Кредит « Бизнес-авто » выдается под залог приобретаемого транспортного средства на срок до 5 лет, «Коммерческая недвижимость» — под залог объекта недвижимости на срок до 10 лет. В рамках данных программ предприниматели могут брать кредит в размере до 80% от оценочной стоимости приобретаемых объектов. Кредитная ставка составит 20–25%, впрочем, при условии покупки пакета, ставка может быть снижена. «Это не потому, что мы хотим побольше продать, — комментируют сотрудники банка, — а потому что, когда клиент расширяет сотрудничество, его бизнес становится более прозрачным».