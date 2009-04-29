Сбербанк поддержит «жизнеспособный» бизнес в Тюмени

Об этом рассказал журналистам первый председатель правления
Реструктуризация ссуд доступна предпринимателям при условии удовлетворения требований Банка к финансовому состоянию и кредитной истории, а также имеющим четкий
При выдаче кредита репутация заемщика отходит на второй план, главным критерием является жизнеспособность бизнеса. В настоящее время
Кредит «
В условиях кризиса, когда промышленные предприятия начинают испытывать трудности, малый бизнес будет являться тем локомотивом, на базе которого можно будет выстраивать как занятость людей, так и вытягивать макроэкономические показатели», — подчеркнул Рушан Сахбиев.