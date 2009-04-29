Самый дорогой автомобиль: Aston Martin One-77

И наконец, Aston Martin One-77 , ещё не поступив в продажу, успел стать раритетом. Объявленная производителем серия ограничивается 77 автомобилями, а значит, желающим приобрести новинку уже впору занимать у завода живую очередь с номерками, ежедневными перекличками и прочими неизменными атрибутами торговли дефицитом. Тем более что ждать по российским меркам осталось недолго: официальные продажи Aston Martin One-77 стартуют в 2010 году.