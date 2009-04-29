Самый дорогой автомобиль: Aston Martin One-77

Во-первых, он стал самым дорогим из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей. Официально объявленная цена суперкара составляет 1 млн. И это без налогов.
Во-вторых, Aston Martin One-77 уже получил одну из самых престижных дизайнерских премий года — Design Award for Concept Cars and Prototypes, обойдя в борьбе за звание самого стильного и красивого концепт-кара года почти десяток концепт-каров, уже успевших наделать шуму, в том числе и Morgan Aeromax Supersports, Zagato-designed Perana Z One, Infiniti Essence и Rinspeed iChange.
И наконец, Aston Martin One-77, ещё не поступив в продажу, успел стать раритетом. Объявленная производителем серия ограничивается 77 автомобилями, а значит, желающим приобрести новинку уже впору занимать у завода живую очередь с номерками, ежедневными перекличками и прочими неизменными атрибутами торговли дефицитом. Тем более что ждать по российским меркам осталось недолго: официальные продажи Aston Martin One-77 стартуют в 2010 году.
Под капотом концепта установлен 12-цилиндровыйV-образный двигатель объемом 7,3 л и мощностью более 700 л. с., что делает One-77 самым быстрым и мощным автомобилем в модельном ряду компании. С нуля до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,6 сек., а максимальная скорость One-77 составляет 322 км/ч. Кроме того, модель будет оснащаться вентилируемыми керамическими тормозами и адаптивной подвеской, автоматически изменяющей жесткость в зависимости от стиля вождения водителя.
Впрочем, модные тенденции прослеживаются не только в стремительном силуэте, агрессивных воздухозаборниках и огромной фальш-радиаторной решетке, но и в материалах, из которых выполнен кузов. Практически все его детали из карбона и алюминия, а масса автомобиля не превышает 1500 кг.
Несмотря на баснословную стоимость One-77, его интерьер весьма аскетичен. Навигационной системой, спортивными креслами с электрорегулировками, кожей, хромом и карбоном уже никого не удивишь. Впрочем, Aston Martin никогда не делал упор на роскошь. Эту марку ценят совсем за другие качества.