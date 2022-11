Самый дорогой автомобиль: Aston Martin One-77

Во-вторых , Aston Martin One-77 уже получил одну из самых престижных дизайнерских премий года — Design Award for Concept Cars and Prototypes, обойдя в борьбе за звание самого стильного и красивого концепт-кара года почти десяток концепт-каров , уже успевших наделать шуму, в том числе и Morgan Aeromax Supersports, Zagato-designed Perana Z One, Infiniti Essence и Rinspeed iChange.