Россия запросила у США образцы штамма свиного гриппа

По данным мексиканских властей, число предполагаемых жертв свиного гриппа в стране превысило 150 человек. В то же время, Всемирная организация здравоохранения уточнила вчера, что в настоящее время лабораторно подтверждены всего 79 случаев заболевания, включая 7 случаев с летальным исходом. Помимо Мексики подтвержденные ВОЗ случаи заражения свиным гриппом подтверждены в США, Канаде, а также в Великобритании, Испании и Новой Зеландии.