Россия запросила у США образцы штамма свиного гриппа

Об этом сообщил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, соответствующий запрос направлен в
Онищенко пояснил, что штаммы вируса необходимы российским специалистам для исследования его свойств, а также для диагностики возможных случаев заболевания на территории России.
Раннее в российских аэропортах были усилены меры санитарного контроля в отношении пассажиров рейсов, пребывающих из Мексики и США. В частности, пассажирам этих рейсов предлагается пройти специальные бесконтактные термосканеры, измеряющие температуру тела.
По словам Онищенко, несмотря на то, что российские власти пока не ввели ограничений на авиасообщение с Северной Америкой, принимаемые в настоящее время меры полностью соответствуют требованиям эпидемиологической безопасности РФ.
«Мы внимательно следим за процессами, которые сейчас происходят, и реагируем адекватно складывающейся ситуации», — заверил главный санитарный врач.
По данным мексиканских властей, число предполагаемых жертв свиного гриппа в стране превысило 150 человек. В то же время, Всемирная организация здравоохранения уточнила вчера, что в настоящее время лабораторно подтверждены всего 79 случаев заболевания, включая 7 случаев с летальным исходом. Помимо Мексики подтвержденные ВОЗ случаи заражения свиным гриппом подтверждены в США, Канаде, а также в Великобритании, Испании и Новой Зеландии.