Пандемия свиного гриппа может унести жизни семи миллионов человек

Эпидемиологи ВОЗ предполагают, что пандемия свиного гриппа может продлиться от полутора до двух лет. Основываясь на данных предыдущих пандемий, они считают, что в случае начала пандемии вирус H1N1 поразит около трети населения Земли.
По мнению экспертов ВОЗ, медицинская помощь может понадобиться полутора миллиардам людей. Примерно 30 миллионам человек потребуется госпитализация. Число возможных смертельных случаев заболевания составит семь миллионов.
Эпидемиологи напоминают, что вирус свиного гриппа и последствия заболевания