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Пандемия свиного гриппа может унести жизни семи миллионов человек

29 апреля 2009, 09:46
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали прогноз числа жертв свиного гриппа в случае начала пандемии, сообщает CNN.

Эпидемиологи ВОЗ предполагают, что пандемия свиного гриппа может продлиться от полутора до двух лет. Основываясь на данных предыдущих пандемий, они считают, что в случае начала пандемии вирус H1N1 поразит около трети населения Земли.

По мнению экспертов ВОЗ, медицинская помощь может понадобиться полутора миллиардам людей. Примерно 30 миллионам человек потребуется госпитализация. Число возможных смертельных случаев заболевания составит семь миллионов.

Эпидемиологи напоминают, что вирус свиного гриппа и последствия заболевания по-прежнему плохо изучены. Они считают, что говорить о том, будет ли пандемия заболевания, пока ещё слишком рано.

#Новости#Медицина#Грипп#Здоровье#Ксения#Общество
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