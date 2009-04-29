Около 900 тысяч «квадратов» жилья планируют ввести в строй Тюменские строители

В Тюменской области в 2009 году также продолжится реализация программ по обеспечению граждан жильем — это господдержка ветеранов и молодых семей, переселение из ветхого жилья. «В них задействованы средства как областного, так и федерального бюджетов, поэтому технологии реализации программ не так просты, — заострил внимание коллег Владимир Якушев, — мы не должны допустить срывов установленных сроков строительства, необходимо сосредоточить усилия на организационных моментах работы». Соответствующий опыт работы с федеральными средствами, требующим повышенной финансовой дисциплины, в области уже имеется — не первый год успешно реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. Как рассказала начальник юридического управления ГУС Лариса Боровицкая, в этом году финансирование программы для молодых семей продолжится: на социальные выплаты молодым семьям в 2009 году предусмотрено почти два миллиарда рублей. Кроме того, на предоставление молодым семьям льготных займов из средств областного бюджета будут направлены более 430 миллионов рублей.