Около 900 тысяч «квадратов» жилья планируют ввести в строй Тюменские строители

Губернатор Владимир Якушев, открывая заседание, отметил, что в Тюменской области строительная отрасль смогла адаптироваться к новым реалиям: спрос на жилье не пропал, технологические процессы не остановились. Основной задачей органов власти, по мнению главы региона, должно стать оперативное решение организационных вопросов по поддержке строительной сферы, в том числе корректировка нормативной базы области и муниципалитетов. Прежде всего, это касается строительства за счет бюджетных средств. «Ни одна программа не остановлена, — сказал губернатор, — все дома, которые вышли из нулевого цикла, мы продолжим строить, при этом будем строже контролировать эффективность использования бюджетных средств, задействовать все необходимые рыночные механизмы для обеспечения стабильного функционирования отрасли».
Приоритетным для областных властей даже в кризисный период остается строительство нового жилья. Основания для этого также озвучил глава региона: ориентация на молодые поколения, полное отсутствие в некоторых районах соответствующего жилья, и, наконец, сохранение рабочих коллективов. В этом процессе губернатор рассчитывает на поддержку муниципальных органов власти и бизнеса.
О ходе строительства в области жилья за счет областного бюджета участников заседания проинформировал начальник управления строительства и строительной индустрии ГУС Сергей Шустов. По его словам, в 2009 году осуществляется финансирование строительства 37 жилых объектов, из них планируется к вводу в эксплуатацию 20 домов общей площадью 17,9 тыс. квадратных метров. Ввод жилья в софинансировании с муниципальными образованиями должен составить 6, 9 тыс. квадратных метров. Сергей Шустов обозначил основные проблемы, возникающие в ходе работы — например,
Ситуация, когда документы на построенные дома в муниципалитетах оформляются годами, вызвала жесткую реакцию губернатора: главам районов поручено до 30 мая привести необходимые документы в соответствие с требованиями, в противном случае будут применены административные санкции.
В Тюменской области в 2009 году также продолжится реализация программ по обеспечению граждан жильем — это господдержка ветеранов и молодых семей, переселение из ветхого жилья. «В них задействованы средства как областного, так и федерального бюджетов, поэтому технологии реализации программ не так просты, — заострил внимание коллег Владимир Якушев, — мы не должны допустить срывов установленных сроков строительства, необходимо сосредоточить усилия на организационных моментах работы». Соответствующий опыт работы с федеральными средствами, требующим повышенной финансовой дисциплины, в области уже имеется — не первый год успешно реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. Как рассказала начальник юридического управления ГУС Лариса Боровицкая, в этом году финансирование программы для молодых семей продолжится: на социальные выплаты молодым семьям в 2009 году предусмотрено почти два миллиарда рублей. Кроме того, на предоставление молодым семьям льготных займов из средств областного бюджета будут направлены более 430 миллионов рублей.
Предполагается, что при помощи социальных выплат и льготных займов в 2009 году молодыми семьями будет построено (приобретено) жилья общей площадью 165,6 тысяч квадратных метров — сообщили Nashgorod.ru в
На реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, по словам Боровицкой, в 2009 году предусмотрены средства из регионального фонда софинансирования расходов в сумме 454 миллиона рублей.
Особое внимание в своем докладе Лариса Боровицкая уделила вопросам обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации они должны быть обеспечены жильем до 1 мая 2010 года. В Тюменской области проживают 242 ветерана, для них нужно построить более пяти тысяч квадратных метров жилья. Программа для ветеранов аналогична поддержке для молодых семей. Каждый участник получает свидетельство на сумму около семисот тысяч рублей, на которые может не только построить частный дом, но и стать участником долевого строительства. Однако пока только треть ветеранов изъявили желание принять участие в программе. Лариса Боровицкая предложила вниманию участников штаба конкретные схемы по взаимодействию застройщиков и участников программы, обратила внимание на необходимость содействия органов муниципальной власти в информационной работе с ветеранами, оформлении земельных участков, — все это должно помочь в реализации программы.
По оценке губернатора Владимира Якушева, одним из перспективных направлений строительной отрасли в этом году станет индивидуальное жилищное строительство. О том, как идут дела в этой сфере, рассказал на заседании Совета начальник ГУС Евгений Мискевич.
Инженерная подготовка площадок по жилищное строительство в области реализуется с 2003 года. Бюджетное финансирование стимулировало развитие крупных площадок под индивидуальное жилищное строительство, это микрорайон «Новый» в г. Заводоуковске, микрорайоны «Ворошиловка», «
В этом году, по мнению Мискевича, необходимо мобилизовать все имеющиеся возможности и обеспечить максимальный ввод жилья. Особая нагрузка при этом ложится на глав муниципальных образований — ведь необходимо ввести 276,7 тыс. квадратных метров индивидуального жилья.
Евгений Мискевич также обрисовал ситуацию в отрасли в первом квартале текущего года. За январь — март строительство по сравнению с аналогичным периодом 2008 года характеризовалось снижением объемов работ собственными силами на 20,1%. Ввод в действие общей площади жилых домов, включая индивидуальных застройщиков, по области за три месяца 2009 года составил 259 тыс. квадратных метров или 94,9% к уровню 1 квартала 2008 года.