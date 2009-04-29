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Медведев утвердил комендантский час для несовершеннолетних

29 апреля 2009, 13:12
Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», запрещающие несовершеннолетним находиться в ряде общественных мест с 22 часов до 6 часов.

В этот период времени лицам, не достигшим 18 лет, запрещено появляться в местах, где реализуется алкогольная продукция, а также в магазинах с товарами сексуального характера.

Кроме того, региональным властям предоставляется право определять дополнительные места, которые в это время нельзя посещать подросткам без сопровождения родителей или других взрослых. Предположительно, такими местами могут быть интернет-кафе, стадионы, скверы, парки.

Проект закона о комендантском часе для несовершеннолетних был внесен в Госдуму Дмитрием Медведевым в декабре 2008 года. 15 апреля 2009 года депутаты приняли его в третьем, окончательном чтении. 22 апреля закон был одобрен Советом Федерации.

В мае 2008 года комендантский час для лиц, не достигших 16 лет, был введен в Кемеровской области в виде областного закона. В июне того же года примеру Кемеровской области последовали депутаты Краснодарского края, установив при этом разграничения — период комендантского часа для детей 7–13 лет был определен с 21:00 по 6:00, для подростков 14–17 лет — с 22:00 до 6:00. В обоих регионах за нарушение этих ограничений взимаются штрафы с родителей подростков.

#Новости#Медведев#Законодательство#Ксения#Общество
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