Медведев утвердил комендантский час для несовершеннолетних

В мае 2008 года комендантский час для лиц, не достигших 16 лет, был введен в Кемеровской области в виде областного закона. В июне того же года примеру Кемеровской области последовали депутаты Краснодарского края, установив при этом разграничения — период комендантского часа для детей 7–13 лет был определен с 21:00 по 6:00, для подростков 14–17 лет — с 22:00 до 6:00. В обоих регионах за нарушение этих ограничений взимаются штрафы с родителей подростков.