Малый бизнес запретят «кошмарить» с 1 мая

После вступления нового закона в силу контролирующие органы смогут проверять малых предпринимателей не чаще, чем раз в три года. При этом срок проведения проверки в отношении компании не должен будет превышать 50 часов в год для малых предприятий и 15 часов в год для микропредприятий. Общий срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.