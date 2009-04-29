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Малый бизнес запретят «кошмарить» с 1 мая

29 апреля 2009, 09:14
Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону об ограничении проверок малого бизнеса контролирующими органами. Утвержденные поправки предполагают перенос сроков вступления закона с 1 июля на 1 мая 2009 года.

В середине апреля за перенос сроков вступления закона в силу во втором и третьем чтениях проголосовала Госдума.

После вступления нового закона в силу контролирующие органы смогут проверять малых предпринимателей не чаще, чем раз в три года. При этом срок проведения проверки в отношении компании не должен будет превышать 50 часов в год для малых предприятий и 15 часов в год для микропредприятий. Общий срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.

Новые правила не будут распространяться на проверку компаний на соблюдение требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Помимо прочего в документе также указано, что результаты проверки, проведенной с нарушениями, не могут считаться доказательствами нарушений предпринимателей. Как ожидается, Генпрокуратура сформирует сводный план проверок, который будет опубликован в открытом доступе на сайте ведомства.

Выражение «кошмарить бизнес» в июле 2008 года употребил президент России, говоря о положении предпринимателей в стране. При этом Медведев отметил, что контролирующие и правоохранительные органы участили проверки предприятий малого бизнеса. Позже президент предложил принять меры по снижению административных барьеров для бизнеса.

#Новости#Медведев#Бизнес#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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