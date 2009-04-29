Лучшие женские креативные стрижки — у тюменского парикмахера!

Каждый год «Золотые ножницы» проводятся в пяти разных городах России и собирают сотни участников и тысячи зрителей. Для мастеров фестиваль «Золотые ножницы» — это возможность продемонстрировать свое умение и посмотреть на работу зарубежных стилистов-парикмахеров .