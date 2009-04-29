nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лучшие женские креативные стрижки — у тюменского парикмахера!

29 апреля 2009, 10:49
Гору Даниелян занял первое место на Международном фестивале «Золотые ножницы» 18 апреля 2009 года в Челябинске во Дворце спорта «Юность» прошел 10-й Международный фестиваль парикмахерского искусства «Золотые ножницы».

Организаторами фестиваля выступили компания BeautyMAX и администрация города Челябинска.

Каждый год «Золотые ножницы» проводятся в пяти разных городах России и собирают сотни участников и тысячи зрителей. Для мастеров фестиваль «Золотые ножницы» — это возможность продемонстрировать свое умение и посмотреть на работу зарубежных стилистов-парикмахеров.

В международном фестивале, прошедшем в Челябинске, приняли участие более 120 мастеров со всей России и стран ближнего зарубежья.

Тюмень на этом фестивале представляла команда победителей прошедшего 3 марта 2009 года фестиваля «Магия моды», сообщает Nashgorod.ru Управление по товарному рынку и услугам. Они приняли участие в фестивале в номинациях «Причёски из длинных волос», «Мужские креативные стрижки» и «Женские креативные стрижки».

Первое место в номинации «Женские креативные стрижки» занял тюменский мастер Гору Даниелян. Его ожидает стажировка в академии «ASK Schwarzkopf professional» в Париже. Участники, занявшие вторые и третьи места, пройдут обучение в российском тренинг-центре (г. Санкт- Петербург).

#Новости#Работа#Челябинск#Конкурсы#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25