Лучшие женские креативные стрижки — у тюменского парикмахера!

Организаторами фестиваля выступили компания BeautyMAX и администрация города Челябинска.
Каждый год «Золотые ножницы» проводятся в пяти разных городах России и собирают сотни участников и тысячи зрителей. Для мастеров фестиваль «Золотые ножницы» — это возможность продемонстрировать свое умение и посмотреть на работу зарубежных
В международном фестивале, прошедшем в Челябинске, приняли участие более 120 мастеров со всей России и стран ближнего зарубежья.
Тюмень на этом фестивале представляла команда победителей прошедшего 3 марта 2009 года фестиваля «Магия моды», сообщает Nashgorod.ru Управление по товарному рынку и услугам. Они приняли участие в фестивале в номинациях «Причёски из длинных волос», «Мужские креативные стрижки» и «Женские креативные стрижки».
Первое место в номинации «Женские креативные стрижки» занял тюменский мастер Гору Даниелян. Его ожидает стажировка в академии «ASK Schwarzkopf professional» в Париже. Участники, занявшие вторые и третьи места, пройдут обучение в российском