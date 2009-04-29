Кладбище в центре Тюмени: реконструкция откладывается

Текутьевское — одно из старейших четырнадцати кладбищ, находится почти в самом центре столицы области, давно является предметом спора. И, тем не менее, его будущее уже известно.
Сколько существует Текутьевское кладбище, столько ходят в народе разнообразные слухи о нём. В день поминовения усопших они разгораются с новой силой. На тропах появляется народ, не похожий на обычных обитателей кладбища — бомжей и готов. Радоница — в этот день положено радоваться за усопших. Но радуются не все.
Со всех могил постепенно убирают оградки. Это — часть постепенной реконструкции кладбища. Оградки — лишь начало. Большинство тюменцев хотели бы видеть на месте этих джунглей достойный мемориальный комплекс. Больше здесь всё равно ничего не построишь, федеральный закон запрещает. Людмила Филипюк с дочерью пришли навестить могилы родственников. Не были давно, поэтому накопилось много работы. Считают, что в создании мемориала поучаствовал бы каждый человек, чья родня похоронена здесь.
Мемориальный парк здесь
Памятников, представляющих настоящую архитектурную и историческую ценность на Текутьевском, не так много. Вот, например, памятник Мошарову, основателю чугунного дела в Тюмени. Таких здесь примерно 10 процентов. Если на этом кладбище появится мемориал, то они составят его основу. А вот заброшенных крестов — процентов 90. Их придётся снести.
Пока не грянула реконструкция, у людей есть время вспомнить о предках, похороненных на этом кладбище. Никто никогда не снесёт ухоженную могилу.