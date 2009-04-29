nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Кладбище в центре Тюмени: реконструкция откладывается

29 апреля 2009, 14:54
Накануне, в день поминовения усопших, или как говорят в народе — родительский день, только в Тюмени почтить память своих близких на городские кладбища пришли почти 170 тысяч горожан.
Сюжет
Тюмень

Текутьевское — одно из старейших четырнадцати кладбищ, находится почти в самом центре столицы области, давно является предметом спора. И, тем не менее, его будущее уже известно.

Сколько существует Текутьевское кладбище, столько ходят в народе разнообразные слухи о нём. В день поминовения усопших они разгораются с новой силой. На тропах появляется народ, не похожий на обычных обитателей кладбища — бомжей и готов. Радоница — в этот день положено радоваться за усопших. Но радуются не все.

Со всех могил постепенно убирают оградки. Это — часть постепенной реконструкции кладбища. Оградки — лишь начало. Большинство тюменцев хотели бы видеть на месте этих джунглей достойный мемориальный комплекс. Больше здесь всё равно ничего не построишь, федеральный закон запрещает. Людмила Филипюк с дочерью пришли навестить могилы родственников. Не были давно, поэтому накопилось много работы. Считают, что в создании мемориала поучаствовал бы каждый человек, чья родня похоронена здесь.

Мемориальный парк здесь когда-нибудь точно будет. Но не в этом году. Кризис хоронит кладбищенские замыслы. Как рассказал директор МУ «Некрополь» по вопросам похоронного дела Александр Сейтков, реконструкция кладбища обязательно будет, но пока денег на это нет — подвел кризис.

Памятников, представляющих настоящую архитектурную и историческую ценность на Текутьевском, не так много. Вот, например, памятник Мошарову, основателю чугунного дела в Тюмени. Таких здесь примерно 10 процентов. Если на этом кладбище появится мемориал, то они составят его основу. А вот заброшенных крестов — процентов 90. Их придётся снести.

Пока не грянула реконструкция, у людей есть время вспомнить о предках, похороненных на этом кладбище. Никто никогда не снесёт ухоженную могилу.

#Новости#История#Реконструкция#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25