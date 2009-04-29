Кладбище в центре Тюмени: реконструкция откладывается

Со всех могил постепенно убирают оградки. Это — часть постепенной реконструкции кладбища. Оградки — лишь начало. Большинство тюменцев хотели бы видеть на месте этих джунглей достойный мемориальный комплекс. Больше здесь всё равно ничего не построишь, федеральный закон запрещает. Людмила Филипюк с дочерью пришли навестить могилы родственников. Не были давно, поэтому накопилось много работы. Считают, что в создании мемориала поучаствовал бы каждый человек, чья родня похоронена здесь.