Киноклуб «Ковчег» ждет тюменцев в мае

19 мая состоится показ польской комедии «Да Винчи, или Ва-Банк-3 ». После тюремной отсидки известный вор Цума выходит на свободу. Ему предоставляется уникальная возможность — организовать похищение знаменитой картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Он пытается заручиться поддержкой своего бывшего подельника Джулиана, но с ужасом обнаруживает, что тот распрощался с миром преступности и стал полицейским!