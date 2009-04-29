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Киноклуб «Ковчег» ждет тюменцев в мае

29 апреля 2009, 15:59
Клуб национального киноискусства «Ковчег» ДНК «Строитель» приглашает тюменцев в мае на комментированные показы фильмов.
Сюжет
Тюмень

5 мая в кинозале «Паради» пройдет комментированная демонстрация фильма «Соленая река детства». Картина повествует о становлении и дружбе подростков в трудную военную пору.

12 мая тюменцы смогут увидеть фильм на татарском языке «Ялан аяклы кыз» («Босоногая девушка»). Это история о любви и ненависти, дружбе и предательстве, действие которой разворачивается в обыкновенной татарской деревне.

19 мая состоится показ польской комедии «Да Винчи, или Ва-Банк-3». После тюремной отсидки известный вор Цума выходит на свободу. Ему предоставляется уникальная возможность — организовать похищение знаменитой картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Он пытается заручиться поддержкой своего бывшего подельника Джулиана, но с ужасом обнаруживает, что тот распрощался с миром преступности и стал полицейским!

26 мая ДНК «Строитель» приглашает посмотреть документальный фильм «Чуваши Западной Сибири». Фильм рассказывает о деятельности отдела чувашской культуры дома культуры и о его достижениях за последнее время.

Справки по телефону — 32-33-82

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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