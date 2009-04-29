Киноклуб «Ковчег» ждет тюменцев в мае

5 мая в кинозале «Паради» пройдет комментированная демонстрация фильма «Соленая река детства». Картина повествует о становлении и дружбе подростков в трудную военную пору.
12 мая тюменцы смогут увидеть фильм на татарском языке «Ялан аяклы кыз» («Босоногая девушка»). Это история о любви и ненависти, дружбе и предательстве, действие которой разворачивается в обыкновенной татарской деревне.
19 мая состоится показ польской комедии «Да Винчи, или
26 мая ДНК «Строитель» приглашает посмотреть документальный фильм «Чуваши Западной Сибири». Фильм рассказывает о деятельности отдела чувашской культуры дома культуры и о его достижениях за последнее время.
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