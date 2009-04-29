Из-за кризиса тюменцы стали меньше пить и больше ходить на рынки

Кроме того, тюменцы стали предпочитать рынки торговым центрам. Это так же подкрепляется статистикой: темп роста продаж на рынках и ярмарках составил 105,1% против 101,3% по тем же показателям в организованной торговле. По состоянию на 1 апреля 2009 г. товарные запасы в розничной сети и на складах торговых организаций сократились до 97 дней (против 103 дней — на соответствующую дату 2008 г.). Это говорит о том, что небольшой дефицит товаров на потребительском рынке существует.