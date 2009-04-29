Из-за кризиса тюменцы стали меньше пить и больше ходить на рынки

Как сообщила на
Снижение качества товаров, поступающих на рынок, так же можно считать последствием кризиса. По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в общем количестве проб товаров, поступивших на потребительский рынок, установлено ненадлежащее качество 17,6% мяса и птицы (7,7% — в январе—марте 2008 г.), 11,1% колбасных изделий (5,2%), 40,6% цельномолочной продукции (23,2%), 50,0% животного масла (12,2%), 16,7% кондитерских изделий (7,4%). «100% проб табачных изделий не соответствовало стандартам качества», — подчеркнула
Кроме того, тюменцы стали предпочитать рынки торговым центрам. Это так же подкрепляется статистикой: темп роста продаж на рынках и ярмарках составил 105,1% против 101,3% по тем же показателям в организованной торговле. По состоянию на 1 апреля 2009 г. товарные запасы в розничной сети и на складах торговых организаций сократились до 97 дней (против 103 дней — на соответствующую дату 2008 г.). Это говорит о том, что небольшой дефицит товаров на потребительском рынке существует.
Несмотря на то, что денежные доходы в расчете на душу населения в номинальном выражении выросли (прирост по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года достиг 4,5%), реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на индекс потребительских цен) снизились на 6,8%. Пересчет среднедушевых денежных доходов населения на товары показывает снижение покупательной способности населения (например, с 65,2 кг говядины в месяц в 2008 г. до 56,4 кг — в 2009 г.).