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Из-за кризиса тюменцы стали меньше пить и больше ходить на рынки

29 апреля 2009, 09:55
Как сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития Тюменской области за январь—март 2009 года, руководитель Тюменьстата Надежда Менова, объем продажи алкогольных напитков сократился на 3%.
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Тюмень

Как сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития Тюменской области за январь—март 2009 года, руководитель Тюменьстата Надежда Менова, объем продажи алкогольных напитков сократился на 3%. Повышенным спросом у населения в первом квартале пользовались вино и пиво (соответственно 100,7% и 101,8% к уровню предыдущего года). Раньше такого не наблюдалось.

Снижение качества товаров, поступающих на рынок, так же можно считать последствием кризиса. По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в общем количестве проб товаров, поступивших на потребительский рынок, установлено ненадлежащее качество 17,6% мяса и птицы (7,7% — в январе—марте 2008 г.), 11,1% колбасных изделий (5,2%), 40,6% цельномолочной продукции (23,2%), 50,0% животного масла (12,2%), 16,7% кондитерских изделий (7,4%). «100% проб табачных изделий не соответствовало стандартам качества», — подчеркнула г-жа Менова.

Кроме того, тюменцы стали предпочитать рынки торговым центрам. Это так же подкрепляется статистикой: темп роста продаж на рынках и ярмарках составил 105,1% против 101,3% по тем же показателям в организованной торговле. По состоянию на 1 апреля 2009 г. товарные запасы в розничной сети и на складах торговых организаций сократились до 97 дней (против 103 дней — на соответствующую дату 2008 г.). Это говорит о том, что небольшой дефицит товаров на потребительском рынке существует.

Несмотря на то, что денежные доходы в расчете на душу населения в номинальном выражении выросли (прирост по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года достиг 4,5%), реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на индекс потребительских цен) снизились на 6,8%. Пересчет среднедушевых денежных доходов населения на товары показывает снижение покупательной способности населения (например, с 65,2 кг говядины в месяц в 2008 г. до 56,4 кг — в 2009 г.).

#Новости#Покупка-продажа#Экономика#Тюмень#Ксения
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