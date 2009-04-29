Google научился строить графики

Разработчики сообщают, что пользователи смогут просматривать графики объемов выбросов парниковых газов, уровней зарплат, числа лесных пожаров, частоты различных заболеваний и многие другие. Пока сервис полностью функционирует только на территории США.
Для создания статистического сервиса Google использовал наработки компании Trendalyzer, купленной в 2007 году. В будущем поисковик обещает расширить число источников. Ранее Google при помощи данных Геологической службы США запустил поиск по землетрясениям.
Google анонсировал службу построения графиков в день первого публичного показа Wolfram Alpha, так называемого универсального вычислителя ответов, который, кроме данных выдает их графическую визуализацию. Над Wolfram Alpha работает команда под руководством Стивена Вольфрама, создателя программы Mathematica.