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Google научился строить графики

29 апреля 2009, 17:43
Поисковик Google запустил сервис, позволяющий сравнивать статистические данные и строить соответствующие графики. Пока в качестве источников данных используется доступная публично информация Статистического управления министерства труда США и Бюро переписи США.

Разработчики сообщают, что пользователи смогут просматривать графики объемов выбросов парниковых газов, уровней зарплат, числа лесных пожаров, частоты различных заболеваний и многие другие. Пока сервис полностью функционирует только на территории США.

Для создания статистического сервиса Google использовал наработки компании Trendalyzer, купленной в 2007 году. В будущем поисковик обещает расширить число источников. Ранее Google при помощи данных Геологической службы США запустил поиск по землетрясениям.

Google анонсировал службу построения графиков в день первого публичного показа Wolfram Alpha, так называемого универсального вычислителя ответов, который, кроме данных выдает их графическую визуализацию. Над Wolfram Alpha работает команда под руководством Стивена Вольфрама, создателя программы Mathematica.

#Новости#Google#Таня#Общество
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