ESA назначило дату запуска двух космических обсерваторий

Планируется, что в космос обсерватории отправятся на ракете
Телескопы Herschel и Planck будут работать на расстоянии около 15 миллионов километров от Земли — они будут вращаться вокруг лагранжевой точки L2. Эта точка располагается на земной орбите таким образом, что Земля, Солнце и L2 лежат в вершинах равностороннего треугольника. Аппараты будут двигаться по так называемым орбитам Лиссажу, для удержания на которых они будут использовать собственные системы двигателей.
Целью новых обсерваторий будет изучение ранних этапов развития Вселенной. Так, например, аппарат Planck будет в течение 15 месяцев заниматься изучением реликтового излучения — микроволнового излучения, оставшегося после Большого Взрыва. В частности, ученых будут интересовать данные о неравномерности распределения данного излучения.
Помимо наблюдения удаленных объектов обсерватория Herschel займется изучением нашей Солнечной системы. В частности, чувствительные датчики аппарата позволят изучать атмосферы и химический состав различных небесных тел: планет и спутников.