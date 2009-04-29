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ESA назначило дату запуска двух космических обсерваторий

29 апреля 2009, 17:54
Европейское космическое агентство назначило дату запуска сразу двух космических обсерваторий Herschel и Planck. Старт назначен на 14 мая 2009 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ESA.

Планируется, что в космос обсерватории отправятся на ракете Ariane-5, которая будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане. В настоящее время инженеры европейского космического агентства проводят технический осмотр и заправку аппаратов.

Телескопы Herschel и Planck будут работать на расстоянии около 15 миллионов километров от Земли — они будут вращаться вокруг лагранжевой точки L2. Эта точка располагается на земной орбите таким образом, что Земля, Солнце и L2 лежат в вершинах равностороннего треугольника. Аппараты будут двигаться по так называемым орбитам Лиссажу, для удержания на которых они будут использовать собственные системы двигателей.

Целью новых обсерваторий будет изучение ранних этапов развития Вселенной. Так, например, аппарат Planck будет в течение 15 месяцев заниматься изучением реликтового излучения — микроволнового излучения, оставшегося после Большого Взрыва. В частности, ученых будут интересовать данные о неравномерности распределения данного излучения.

Помимо наблюдения удаленных объектов обсерватория Herschel займется изучением нашей Солнечной системы. В частности, чувствительные датчики аппарата позволят изучать атмосферы и химический состав различных небесных тел: планет и спутников.

#Новости#Космос#Таня#Общество
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