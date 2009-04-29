ESA назначило дату запуска двух космических обсерваторий

Телескопы Herschel и Planck будут работать на расстоянии около 15 миллионов километров от Земли — они будут вращаться вокруг лагранжевой точки L2. Эта точка располагается на земной орбите таким образом, что Земля, Солнце и L2 лежат в вершинах равностороннего треугольника. Аппараты будут двигаться по так называемым орбитам Лиссажу, для удержания на которых они будут использовать собственные системы двигателей.