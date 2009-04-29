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Более сотни тюменских студентов-проводников готовы к работе!

29 апреля 2009, 11:54
Подготовку студентов высших и среднеспециальных учебных заведений Тюмени по специальности «проводник железнодорожного транспорта» ведет учебно-производственное объединение «Экспресс — УрГУПС» при содействии Тюменской молодежной биржи труда.
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Тюмень

Обучение проходит на базе Тюменской дирекции по обслуживанию пассажиров — структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции — филиала ОАО «РЖД».

В настоящее время курс обучения прошли более 100 молодых людей. С 27 апреля начнутся занятия ещё у 30 человек. Всего к лету планируется подготовить 250 студентов-проводников. Они будут работать на поездах, следующих по направлениям: Тюмень — Санкт — Петербург, Тюмень- Нижневартовск и Тюмень — Адлер.

Как отмечают специалисты учебно-производственное объединение «Экспресс — УрГУПС» интерес у студентов к профессии проводника высок. Количество поданных заявлений на курсы в этом году в два раза больше, чем в прошлом, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.

Подготовка студенческих отрядов проводников на Тюменском отделении СвЖД стала уже традиционной. Отряды пользуются большой популярностью. У молодых людей есть своя униформа и символика, они бесплатно проходят обучение и медкомиссию. Первый студенческий отряд выходит на работу 1 июня.

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