Более сотни тюменских студентов-проводников готовы к работе!

Обучение проходит на базе Тюменской дирекции по обслуживанию пассажиров — структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции — филиала
В настоящее время курс обучения прошли более 100 молодых людей. С 27 апреля начнутся занятия ещё у 30 человек. Всего к лету планируется подготовить 250
Как отмечают специалисты
Подготовка студенческих отрядов проводников на Тюменском отделении СвЖД стала уже традиционной. Отряды пользуются большой популярностью. У молодых людей есть своя униформа и символика, они бесплатно проходят обучение и медкомиссию. Первый студенческий отряд выходит на работу 1 июня.