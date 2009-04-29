Более сотни тюменских студентов-проводников готовы к работе!

В настоящее время курс обучения прошли более 100 молодых людей. С 27 апреля начнутся занятия ещё у 30 человек. Всего к лету планируется подготовить 250 студентов-проводников . Они будут работать на поездах, следующих по направлениям: Тюмень — Санкт — Петербург, Тюмень- Нижневартовск и Тюмень — Адлер.