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Американские эксперты предсказали отставку Медведева

29 апреля 2009, 13:20
Американская консалтинговая фирма Eurasia Group прогнозирует отставку президента России Дмитрия Медведева. По мнению экспертов Eurasia Group, провал демократизации России и разочарованность населения во власти приведут страну к смене президента.

Вместо Медведева, считают эксперты, на пост главы государства заступит Владимир Путин, сообщают «Ведомости».

Усиление уровня безработицы и рост инфляции могут спровоцировать массовые волнения. Начнутся они в моногородах Урала и Сибири, потом перекинутся в региональные столицы, и даже могут дойти до Санкт-Петербурга и Москвы, — утверждают в докладе «Fat Tails in an Uncertain World» (Риски нестабильного мира) эксперты Eurasia Group.

Президент Дмитрий Медведев на волне разочарования его попытками демократизации уйдет в отставку, а на пост руководителя страны заступит Владимир Путин. Внешняя политика станет более агрессивной и ревизионистской, в экономике усилится роль государства, фондовый рынок снова обрушится, цитируют доклад «Ведомости». Вероятность развития такого сценария, по мнению американских экспертов, оценивается в 20 процентов.

В том же докладе эксперты предрекают поворот украинской политики в сторону России, эту вероятность эксперты оценивают в 30 процентов, политический развал Нигерии на ряд отдельных государств и мусульманизацию Турции (15 процентов), отставку президента Мексики Фелипе Кальдерона и победу партии «Право и справедливость» с антисемитскими лозунгами на выборах в польский парламент (10 процентов).

Методология оценки вероятности событий не раскрывается.

В общении с «Ведомостями» директор Eurasia Group Йэн Бреммер заявил, что его фирма не призывает никого к реализации этих сценариев, а лишь старается зафиксировать саму тенденцию усиления политической нестабильности в условиях кризиса. Ещё год назад вероятность такого развития событий не превышала 2–3 процентов, заявил Бреммен.

#Новости#Медведев#Россия#Таня#Политика
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