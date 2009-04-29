Американские эксперты предсказали отставку Медведева

В том же докладе эксперты предрекают поворот украинской политики в сторону России, эту вероятность эксперты оценивают в 30 процентов, политический развал Нигерии на ряд отдельных государств и мусульманизацию Турции (15 процентов), отставку президента Мексики Фелипе Кальдерона и победу партии «Право и справедливость» с антисемитскими лозунгами на выборах в польский парламент (10 процентов).