Американские эксперты предсказали отставку Медведева

Вместо Медведева, считают эксперты, на пост главы государства заступит Владимир Путин, сообщают «Ведомости».
Усиление уровня безработицы и рост инфляции могут спровоцировать массовые волнения. Начнутся они в моногородах Урала и Сибири, потом перекинутся в региональные столицы, и даже могут дойти до
Президент Дмитрий Медведев на волне разочарования его попытками демократизации уйдет в отставку, а на пост руководителя страны заступит Владимир Путин. Внешняя политика станет более агрессивной и ревизионистской, в экономике усилится роль государства, фондовый рынок снова обрушится, цитируют доклад «Ведомости». Вероятность развития такого сценария, по мнению американских экспертов, оценивается в 20 процентов.
В том же докладе эксперты предрекают поворот украинской политики в сторону России, эту вероятность эксперты оценивают в 30 процентов, политический развал Нигерии на ряд отдельных государств и мусульманизацию Турции (15 процентов), отставку президента Мексики Фелипе Кальдерона и победу партии «Право и справедливость» с антисемитскими лозунгами на выборах в польский парламент (10 процентов).
Методология оценки вероятности событий не раскрывается.
В общении с «Ведомостями» директор Eurasia Group Йэн Бреммер заявил, что его фирма не призывает никого к реализации этих сценариев, а лишь старается зафиксировать саму тенденцию усиления политической нестабильности в условиях кризиса. Ещё год назад вероятность такого развития событий не превышала 2–3 процентов, заявил Бреммен.