За езду по тротуарам будут лишать прав на полгода

Как сообщил журналистам заместитель председателя комиссии по безопасности Сергей Гончаров, проектом законодательной инициативы, внесенным Законодательным собранием
Так, предлагается увеличить штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика с 700 до 2000 рублей. За движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД предусматривается лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (сейчас — штраф в размере 2000 рублей).
За невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, предусматривается наложение штрафа в размере 2000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (сейчас — предупреждение или штраф в размере 100 рублей).
Кроме того, предлагается дополнить статью 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» кодекса новой частью, устанавливающей административную ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей за пересечение пешеходом проезжей части на запрещающий сигнал светофора, запрещающий жест регулировщика либо вне установленных ПДД мест.