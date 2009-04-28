За езду по тротуарам будут лишать прав на полгода

Так, предлагается увеличить штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика с 700 до 2000 рублей. За движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД предусматривается лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (сейчас — штраф в размере 2000 рублей).