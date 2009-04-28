nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За езду по тротуарам будут лишать прав на полгода

28 апреля 2009, 19:30
На заседании комиссии Московской городской думы по безопасности был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об усилении ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика и ряд других нарушений правил дорожного движения).

Как сообщил журналистам заместитель председателя комиссии по безопасности Сергей Гончаров, проектом законодательной инициативы, внесенным Законодательным собранием Санкт-Петербурга, предусматривается ужесточение ответственности водителей транспортных средств за правонарушения в области дорожного движения.

Так, предлагается увеличить штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика с 700 до 2000 рублей. За движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД предусматривается лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (сейчас — штраф в размере 2000 рублей).

За невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, предусматривается наложение штрафа в размере 2000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (сейчас — предупреждение или штраф в размере 100 рублей).

Кроме того, предлагается дополнить статью 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» кодекса новой частью, устанавливающей административную ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей за пересечение пешеходом проезжей части на запрещающий сигнал светофора, запрещающий жест регулировщика либо вне установленных ПДД мест.

#Новости#Автомобили#Россия#Правила дорожного движения#Законодательство#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25