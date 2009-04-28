ВОЗ повысила уровень угрозы возникновения пандемии свиного гриппа

По состоянию на вечер 27 апреля, в Мексике было зарегистрировано 149 случаев смерти людей от свиного гриппа. Более 40 случаев заболевания свиным гриппом (разновидность вируса H1N1) зафиксировано в США. В Канаде подтверждены шесть случаев заражения свиным гриппом, в Великобритании — два, а в Испании — один, сообщает BBC News. Туристы, вернувшиеся из Мексики, госпитализированы с подозрением на свиной грипп в Израиле, Бразилии, Гватемале, Перу, Австралии и Новой Зеландии.