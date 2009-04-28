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ВОЗ повысила уровень угрозы возникновения пандемии свиного гриппа

28 апреля 2009, 09:11
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 27 апреля, повысила уровень угрозы возникновения пандемии свиного гриппа. Ситуация с распространением свиного гриппа, сообщается на сайте ВОЗ, перешла из третьей в четвертую фазу.

Четвертая фаза, по классификации ВОЗ, означает, что зафиксированы отдельные случаи передачи вируса от человека. Однако распространение гриппа локализовано, что свидетельствует о плохой адаптации вируса к существованию в человеческом организме. Пандемия — шестая фаза распространения гриппа по классификации ВОЗ.

Последний раз ВОЗ объявляла о пандемии гриппа в 1968 году. Тогда в результате так называемого «гонконгского гриппа» погибли около миллиона человек, сообщает Reuters.

По состоянию на вечер 27 апреля, в Мексике было зарегистрировано 149 случаев смерти людей от свиного гриппа. Более 40 случаев заболевания свиным гриппом (разновидность вируса H1N1) зафиксировано в США. В Канаде подтверждены шесть случаев заражения свиным гриппом, в Великобритании — два, а в Испании — один, сообщает BBC News. Туристы, вернувшиеся из Мексики, госпитализированы с подозрением на свиной грипп в Израиле, Бразилии, Гватемале, Перу, Австралии и Новой Зеландии.

В Москве вечером 27 апреля в больницу с повышенной температурой была госпитализирована 29-летняя пассажирка, прилетевшая рейсом из столицы Мексики с пересадкой в Париже. Пассажирке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей управления Роспотребнадзора по Москве, был поставлен предварительный диагноз ОРЗ. Окончательный диагноз девушке будет поставлен после проведения всех анализов.

Консульский отдел при посольстве России в Мехико, как стало известно в понедельник вечером, приостанавливает свою работу «до выяснения обстоятельств с распространением свиного гриппа». Консульский отдел пока решено закрыть до 4 мая.

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