Владимир Якушев проведет Совет по нацпроекту «Доступное и комфортное жилье»

По окончании Совета начнется заседание областного правительства, на котором планируется заслушать заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Ковина о ходе весенне-полевых работ. Также в повестке дня вопросы о работе глав муниципальных образований с руководителями предприятий по увеличению числа вакансий на рынке труда, о профилактике лесных пожаров в Тюменской области, об обеспечении безопасности в муниципальных образованиях области в праздничные дни.