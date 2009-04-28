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Владимир Якушев проведет Совет по нацпроекту «Доступное и комфортное жилье»

28 апреля 2009, 14:46
28 апреля глава региона Владимир Якушев проведет очередное заседание Совета по вопросам реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Как сообщает пресс-служба губернатора, на Совете обсудят вопросы строительства жилья за счет бюджетных средств в 2009 году и его перспективах на 2010 год. Об этом расскажет начальник управления строительства и строительной индустрии главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

О направлениях реализации программы обеспечения жильем граждан области в 2009 году (предоставление государственной поддержки (социальных выплат и займов) гражданам, переселение граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания) расскажет начальник юридического управления главного управления строительства Тюменской области Лариса Боровицкая.

С информацией о ходе выполнения заданий по вводу жилья на инженерно подготовленных площадках и ожидаемом вводе жилья 2009 года по Тюменской области выступит начальник главного управления строительства Тюменской области Евгений Мискевич.

По окончании Совета начнется заседание областного правительства, на котором планируется заслушать заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Ковина о ходе весенне-полевых работ. Также в повестке дня вопросы о работе глав муниципальных образований с руководителями предприятий по увеличению числа вакансий на рынке труда, о профилактике лесных пожаров в Тюменской области, об обеспечении безопасности в муниципальных образованиях области в праздничные дни.

#Новости#Недвижимость#Тюменская область#Таня#Политика
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