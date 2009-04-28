Владимир Якушев проведет Совет по нацпроекту «Доступное и комфортное жилье»

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О направлениях реализации программы обеспечения жильем граждан области в 2009 году (предоставление государственной поддержки (социальных выплат и займов) гражданам, переселение граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания) расскажет начальник юридического управления главного управления строительства Тюменской области Лариса Боровицкая.
С информацией о ходе выполнения заданий по вводу жилья на инженерно подготовленных площадках и ожидаемом вводе жилья 2009 года по Тюменской области выступит начальник главного управления строительства Тюменской области Евгений Мискевич.
По окончании Совета начнется заседание областного правительства, на котором планируется заслушать заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Ковина о ходе