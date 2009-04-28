Вакцину против свиного гриппа могут изготовить только через полгода

«Эта вакцина, конечно, не совсем адекватна свиному штамму, она не может предохранить от заболевания, но, по-видимому , от смерти она предохраняет», — сказал эксперт, добавив, что, по его данным, ещё ни один человек из привитых не погиб. Кроме того, директор НИИ вирусологии РАМН советует россиянам держать под рукой противовирусные препараты, такие, как «Тамифлю» и «Арбидол». Он также рекомендует избегать массовых скоплений людей и пользоваться масками в многолюдных местах, больше гулять на свежем воздухе.