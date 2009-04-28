Вакцину против свиного гриппа могут изготовить только через полгода

Всемирная организация здравоохранения в понедельник повысила уровень угрозы пандемии свиного гриппа с 3 до 4 по шестибалльной шкале, что означает, что вирус показал способность передаваться от человека к человеку и вызвал вспышку заболевания, по меньшей мере, в одной стране.
По данным на середину дня 28 апреля, от свиного гриппа в Мексике скончались 152 человека, более полутора тысяч госпитализированы с симптомами болезни. В США свиным гриппом заразились 48 человек, в Канаде — шестеро. В Европе в понедельник были подтверждены случаи заболевания свиным гриппом у двух шотландцев и одного жителя Испании.
«Вакцина против свиного гриппа появится в лучшем случае через полгода», — сказал Львов на
«Эта вакцина, конечно, не совсем адекватна свиному штамму, она не может предохранить от заболевания, но,
Львов оценивает риск развития пандемии как достаточно высокий. При неблагоприятном сценарии, по его мнению, свиной грипп может достичь России в «часы, максимум дни, не больше недели». «Молниеносное распространение при нынешних транспортных средствах. Не допустить вируса на территорию нашей страны нереально», — прогнозирует эксперт. По его словам, если больной человек летит в самолете в течение