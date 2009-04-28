nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вакцину против свиного гриппа могут изготовить только через полгода

28 апреля 2009, 18:26
Специальная вакцина против свиного гриппа, вспышка которого в Мексике унесла жизни почти 150 человек, может быть изготовлена не раньше, чем через полгода, считает директор НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов.

Всемирная организация здравоохранения в понедельник повысила уровень угрозы пандемии свиного гриппа с 3 до 4 по шестибалльной шкале, что означает, что вирус показал способность передаваться от человека к человеку и вызвал вспышку заболевания, по меньшей мере, в одной стране.

По данным на середину дня 28 апреля, от свиного гриппа в Мексике скончались 152 человека, более полутора тысяч госпитализированы с симптомами болезни. В США свиным гриппом заразились 48 человек, в Канаде — шестеро. В Европе в понедельник были подтверждены случаи заболевания свиным гриппом у двух шотландцев и одного жителя Испании.

«Вакцина против свиного гриппа появится в лучшем случае через полгода», — сказал Львов на пресс-конференции в РИА «Новости». При этом он добавил, что Институт вирусологии, который он возглавляет, не занимается созданием вакцины. Пока эффективного средства против свиного гриппа нет, Львов рекомендует россиянам прививаться уже существующими коммерческими вакцинами против гриппа, в которых содержится компонент H1N1.

«Эта вакцина, конечно, не совсем адекватна свиному штамму, она не может предохранить от заболевания, но, по-видимому, от смерти она предохраняет», — сказал эксперт, добавив, что, по его данным, ещё ни один человек из привитых не погиб. Кроме того, директор НИИ вирусологии РАМН советует россиянам держать под рукой противовирусные препараты, такие, как «Тамифлю» и «Арбидол». Он также рекомендует избегать массовых скоплений людей и пользоваться масками в многолюдных местах, больше гулять на свежем воздухе.

Львов оценивает риск развития пандемии как достаточно высокий. При неблагоприятном сценарии, по его мнению, свиной грипп может достичь России в «часы, максимум дни, не больше недели». «Молниеносное распространение при нынешних транспортных средствах. Не допустить вируса на территорию нашей страны нереально», — прогнозирует эксперт. По его словам, если больной человек летит в самолете в течение двух-трех часов, он может заразить всех, кто находится в салоне.

#Новости#Медицина#Здравоохранение#Вакцинация#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25