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В Москве вручат премии «Душа танца»

28 апреля 2009, 13:36
Вечером 28 апреля в Москве состоится церемония награждения лауреатов премии «Душа танца». Новых обладателей призов журнала «Балет» будут чествовать в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Награждение приурочено к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля, сообщает телеканал «Культура».

В номинации «Звезда» награды удостоен Денис Матвиенко, ведущий солист Мариинского театра. Титул «Восходящая звезда» получат Екатерина Крысанова (ГАБТ) и Владимир Шкляров (Мариинский театр). Людмила Семеняка (ГАБТ) и Алла Осипенко (Михайловский театр) станут «Мэтрами танца». В педагогической номинации «Учитель» призы также поделены между двумя столицами: их получат Людмила Ковалева (академия имени Вагановой, Санкт-Петербург) и Евгений Валукин (РАТИ, Москва). Зато все три «Рыцаря танца» представляют региональные театры: Александр Василевский, директор Новосибирского хореографического колледжа, Георгий Исаакян, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, Сергей Бобров, художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета.

Два приза вручаются в категории «Народный танец»: один достанется ветерану сцены Льву Голованову из ансамбля Игоря Моисеева («Звезда народного танца»), а второй — хореографу Игорю Шаповалову.

Фигурист Илья Авербурх получит приз «Душа танца» в номинации «Маг танца».

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