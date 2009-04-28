В Москве вручат премии «Душа танца»

В номинации «Звезда» награды удостоен Денис Матвиенко, ведущий солист Мариинского театра. Титул «Восходящая звезда» получат Екатерина Крысанова (ГАБТ) и Владимир Шкляров (Мариинский театр). Людмила Семеняка (ГАБТ) и Алла Осипенко (Михайловский театр) станут «Мэтрами танца». В педагогической номинации «Учитель» призы также поделены между двумя столицами: их получат Людмила Ковалева (академия имени Вагановой, Санкт-Петербург ) и Евгений Валукин (РАТИ, Москва). Зато все три «Рыцаря танца» представляют региональные театры: Александр Василевский, директор Новосибирского хореографического колледжа, Георгий Исаакян, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, Сергей Бобров, художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета.