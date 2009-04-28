В Москве вручат премии «Душа танца»

Награждение приурочено к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля, сообщает телеканал «Культура».
В номинации «Звезда» награды удостоен Денис Матвиенко, ведущий солист Мариинского театра. Титул «Восходящая звезда» получат Екатерина Крысанова (ГАБТ) и Владимир Шкляров (Мариинский театр). Людмила Семеняка (ГАБТ) и Алла Осипенко (Михайловский театр) станут «Мэтрами танца». В педагогической номинации «Учитель» призы также поделены между двумя столицами: их получат Людмила Ковалева (академия имени Вагановой,
Два приза вручаются в категории «Народный танец»: один достанется ветерану сцены Льву Голованову из ансамбля Игоря Моисеева («Звезда народного танца»), а второй — хореографу Игорю Шаповалову.
Фигурист Илья Авербурх получит приз «Душа танца» в номинации «Маг танца».