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Тюменским ветеранам расскажут о мерах социальной поддержки

28 апреля 2009, 16:09
В рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, управление социальной защиты населения города Тюмени проводит бесплатный консультативный приём ветеранов — участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, по правовым вопросам.
Сюжет
Тюмень

В рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 27 апреля по 7 мая (кроме выходных дней) с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов управление социальной защиты населения города Тюмени проводит бесплатный консультативный приём ветеранов — участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, по правовым вопросам (за исключением вопросов жилищного и земельного законодательства).

Приём осуществляется по адресу: ул. Холодильная, д. 120/2, каб. 18, 16.

Также с 27 апреля по 8 мая (кроме выходных дней) с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов пройдут дни открытых дверей:

— в учреждениях социального обслуживания населения города Тюмени по адресам:

ул. Пермякова, 24/2,

ул. Пышминская, 1-а,

ул. К. Маркса, 123;

— в общественной приемной управления социальной защиты населения города Тюмени по адресу: ул. Холодильная, д. 120/2, каб. 1.

В течение всего 2009 года будут работать телефоны «горячих линий»: 26-49-01, 26-49-52 по вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, сообщили Nashgorod.ru в управлении социальной защиты населения города Тюмени.

#Новости#Тюмень#Ветераны#Социальное обслуживание#Ксения#Общество
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