Тюменским ветеранам расскажут о мерах социальной поддержки

В рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию
Приём осуществляется по адресу: ул. Холодильная, д. 120/2, каб. 18, 16.
Также с 27 апреля по 8 мая (кроме выходных дней) с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов пройдут дни открытых дверей:
— в учреждениях социального обслуживания населения города Тюмени по адресам:
ул. Пермякова, 24/2,
ул. Пышминская,
ул. К. Маркса, 123;
— в общественной приемной управления социальной защиты населения города Тюмени по адресу: ул. Холодильная, д. 120/2, каб. 1.
В течение всего 2009 года будут работать телефоны «горячих линий»: