Тюменским ветеранам расскажут о мерах социальной поддержки

В рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 27 апреля по 7 мая (кроме выходных дней) с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов управление социальной защиты населения города Тюмени проводит бесплатный консультативный приём ветеранов — участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, по правовым вопросам (за исключением вопросов жилищного и земельного законодательства).