Тюменская «Весенняя неделя добра» подошла к концу

В рамках церемонии закрытия на сцену поднимались учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования с концертными номерами. Организаторы акции в городе Тюмени в своем выступлении строили планы на дальнейшее сотрудничество.
Все участники были отмечены благодарственными письмами от «Благотворительного фонда развития города Тюмени». Но, как отмечают организаторы церемонии закрытия, не все участники смогли посетить мероприятие и получить заслуженные награды.
Всего за неделю, посвященную добрым делам, в городе Тюмени прошло 300 мероприятий, более 15 тысяч жителей города приняли в них участие, 57 учреждений активно поддержали эту акцию, сообщает Nashgorod.ru