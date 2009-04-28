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Тюменская «Весенняя неделя добра» подошла к концу

28 апреля 2009, 14:31
26 апреля на территории Восточного округа у ТЦ «Фаворит» состоялась церемония закрытия Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».
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Тюмень

В рамках церемонии закрытия на сцену поднимались учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования с концертными номерами. Организаторы акции в городе Тюмени в своем выступлении строили планы на дальнейшее сотрудничество.

Все участники были отмечены благодарственными письмами от «Благотворительного фонда развития города Тюмени». Но, как отмечают организаторы церемонии закрытия, не все участники смогли посетить мероприятие и получить заслуженные награды.

Всего за неделю, посвященную добрым делам, в городе Тюмени прошло 300 мероприятий, более 15 тысяч жителей города приняли в них участие, 57 учреждений активно поддержали эту акцию, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Восточного административного округа города Тюмени.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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