Тюмень гордится своими скалолазами

Как и год назад, тюменские скалолазы из туристического клуба «Алькор» выступили на высоком уровне в лазании на скорость. Наталья Титова завоевала 3 место, Сергей Абдрахманов — 5 место, Станислав Кокорин — 8 место.
6 — 9 апреля в Воронеже прошли Всероссийские соревнования по скалолазанию. В борьбе с сильнейшими спортсменами страны наши юниоры выступили просто блестяще. Сергей Абдрахманов стал победителем в лазании на скорость, Станислав Кокорин занял 3 место.
18 апреля в Польше прошел первый в этом году этап Кубка мира в лазании на скорость. Традиционно в стартах такого уровня принимают участие сильнейшие спортсмены мира. В числе участников были трое тюменских спортсменов: Сергей Абдрахманов стал четвертым, Зуфар Нигманов — одиннадцатым, Станислав Кокорин — шестнадцатым.
25 апреля в итальянском городе Тренто тюменский спортсмен Сергей Абдрахманов в составе сборной России занял 1 место на втором этапе Кубка мира, Станислав Кокорин стал четвертым, сообщает Nashgorod.ru управления по спорту и молодежной политике.
По результатам всех вышеперечисленных соревнований Сергей Абдрахманов и Наталья Титова подтвердили, что по праву входят в сборную команду страны по спортивному скалолазанию. Станислав Кокорин после старта в Италии стал кандидатом в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира.