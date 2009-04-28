Тюмень гордится своими скалолазами

По результатам всех вышеперечисленных соревнований Сергей Абдрахманов и Наталья Титова подтвердили, что по праву входят в сборную команду страны по спортивному скалолазанию. Станислав Кокорин после старта в Италии стал кандидатом в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира.