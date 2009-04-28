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Тюмень гордится своими скалолазами

28 апреля 2009, 16:46
2 — 5 апреля в Москве проходил чемпионат России по спортивному скалолазанию. Впервые за долгое время тюменская команда была представлена большим количеством спортсменов.
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Тюмень

Как и год назад, тюменские скалолазы из туристического клуба «Алькор» выступили на высоком уровне в лазании на скорость. Наталья Титова завоевала 3 место, Сергей Абдрахманов — 5 место, Станислав Кокорин — 8 место.

6 — 9 апреля в Воронеже прошли Всероссийские соревнования по скалолазанию. В борьбе с сильнейшими спортсменами страны наши юниоры выступили просто блестяще. Сергей Абдрахманов стал победителем в лазании на скорость, Станислав Кокорин занял 3 место.

18 апреля в Польше прошел первый в этом году этап Кубка мира в лазании на скорость. Традиционно в стартах такого уровня принимают участие сильнейшие спортсмены мира. В числе участников были трое тюменских спортсменов: Сергей Абдрахманов стал четвертым, Зуфар Нигманов — одиннадцатым, Станислав Кокорин — шестнадцатым.

25 апреля в итальянском городе Тренто тюменский спортсмен Сергей Абдрахманов в составе сборной России занял 1 место на втором этапе Кубка мира, Станислав Кокорин стал четвертым, сообщает Nashgorod.ru управления по спорту и молодежной политике.

По результатам всех вышеперечисленных соревнований Сергей Абдрахманов и Наталья Титова подтвердили, что по праву входят в сборную команду страны по спортивному скалолазанию. Станислав Кокорин после старта в Италии стал кандидатом в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира.

#Новости#Скалолазание#Тюмень#Спорт#Ксения
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