Центр Тюмени перекроют на майские праздники

4 и 6 мая с 19 до 21.30 в связи с проведением репетиций церемонии прохождения войск, парадных расчётов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра в Тюмени будет временно прекращено движения транспорта по улице Республики (от улицы Челюскинцев до улицы Орджоникидзе).
9 мая с 8 до 12 часов при построении и торжественном прохождении войск Тюменского гарнизона и жителей города движение транспорта временно прекращается:
по улице Республики (от улицы Челюскинцев до улицы Мельникайте);
по улице Ленина (от улицы Челюскинцев до улицы М. Тореза);
по улице Володарского (от улицы Челюскинцев до улицы Профсоюзной);
по улице Хохрякова (от улицы Челюскинцев до улицы Профсоюзной);
по улице Дзержинского (от улицы Советской до улицы Герцена);
по улице Первомайской (от улицы Советской до улицы Герцена);
по улице Водопроводной (от улицы Советской до улицы Ленина);
по улице 8 Марта (от улицы Советской до улицы Ленина);
по улице Орджоникидзе (от улицы Советской до улицы Герцена);
по улице Фабричной (от улицы М. Горького до улицы Холодильной);
по улице Профсоюзной (от улицы Советской до улицы Герцена);
по улице М. Тореза (от улицы Республики до улицы Малыгина);
по улице М. Горького (от улицы Фабричной до улицы Республики);
по улице Холодильной (от улицы Котовского до улицы Малыгина);
по улице Минской (от улицы Котовского до улицы Республики);
9 мая с 12.30 до 14.30 часов при проведении спортивных мероприятий (открытой городской
по улице Республики (от улицы Луначарского до улицы Орджоникидзе);
по улице Коммунистической (от улицы Ямской до улицы Луначарского);
по улице Ленина (от музея «Городская Дума» до улицы Орджоникидзе);
по улице Ямской (от улицы Коммунистической до улицы Казанской);
по улице Казанской (от улицы Ямской до улицы Луначарского);
по улице Луначарского (от улицы Республики до улицы Казанской);
по улице Перекопской (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Красина (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Семакова (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Кирова (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Челюскинцев (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Дзержинского (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Первомайской (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Водопроводной (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице 8 Марта (от улицы Ленина до улицы Республики);
по улице Орджоникидзе (от улицы Ленина до улицы Республики).
Главному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Тюменской области рекомендовано обеспечить работу спасательной службы и безопасность во время заплыва моржей по реке Туре (от пристани в районе пешеходного моста до моста по улице Челюскинцев) 9 мая с 13.30 до 14.30, сообщает Nashgorod.ru