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Центр Тюмени перекроют на майские праздники

28 апреля 2009, 15:48
В связи с праздничными мероприятиями, посвящёнными Дню Победы, в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта.

4 и 6 мая с 19 до 21.30 в связи с проведением репетиций церемонии прохождения войск, парадных расчётов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра в Тюмени будет временно прекращено движения транспорта по улице Республики (от улицы Челюскинцев до улицы Орджоникидзе).

9 мая с 8 до 12 часов при построении и торжественном прохождении войск Тюменского гарнизона и жителей города движение транспорта временно прекращается:

по улице Республики (от улицы Челюскинцев до улицы Мельникайте);

по улице Ленина (от улицы Челюскинцев до улицы М. Тореза);

по улице Володарского (от улицы Челюскинцев до улицы Профсоюзной);

по улице Хохрякова (от улицы Челюскинцев до улицы Профсоюзной);

по улице Дзержинского (от улицы Советской до улицы Герцена);

по улице Первомайской (от улицы Советской до улицы Герцена);

по улице Водопроводной (от улицы Советской до улицы Ленина);

по улице 8 Марта (от улицы Советской до улицы Ленина);

по улице Орджоникидзе (от улицы Советской до улицы Герцена);

по улице Фабричной (от улицы М. Горького до улицы Холодильной);

по улице Профсоюзной (от улицы Советской до улицы Герцена);

по улице М. Тореза (от улицы Республики до улицы Малыгина);

по улице М. Горького (от улицы Фабричной до улицы Республики);

по улице Холодильной (от улицы Котовского до улицы Малыгина);

по улице Минской (от улицы Котовского до улицы Республики);

9 мая с 12.30 до 14.30 часов при проведении спортивных мероприятий (открытой городской велогонки-критериума, традиционной легкоатлетической эстафеты) движение перекроют:

по улице Республики (от улицы Луначарского до улицы Орджоникидзе);

по улице Коммунистической (от улицы Ямской до улицы Луначарского);

по улице Ленина (от музея «Городская Дума» до улицы Орджоникидзе);

по улице Ямской (от улицы Коммунистической до улицы Казанской);

по улице Казанской (от улицы Ямской до улицы Луначарского);

по улице Луначарского (от улицы Республики до улицы Казанской);

по улице Перекопской (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Красина (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Семакова (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Кирова (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Челюскинцев (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Дзержинского (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Первомайской (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Водопроводной (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице 8 Марта (от улицы Ленина до улицы Республики);

по улице Орджоникидзе (от улицы Ленина до улицы Республики).

Главному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Тюменской области рекомендовано обеспечить работу спасательной службы и безопасность во время заплыва моржей по реке Туре (от пристани в районе пешеходного моста до моста по улице Челюскинцев) 9 мая с 13.30 до 14.30, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

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