Центр Тюмени перекроют на майские праздники

4 и 6 мая с 19 до 21.30 в связи с проведением репетиций церемонии прохождения войск, парадных расчётов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра в Тюмени будет временно прекращено движения транспорта по улице Республики (от улицы Челюскинцев до улицы Орджоникидзе).