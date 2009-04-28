Средняя по России цена бензина снизилась до 17,9 рублей за литр

Удешевление бензина было зафиксировано в 31 центре субъектов Российской Федерации, в том числе в Мурманске — на 4%, где цены на бензин марки, А-76 ( Аи-80 и т. п. ) снизились на 4,7%. В 45 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в семи центрах российских регионов. Наиболее существенно они выросли в Новосибирске — на 2,8%.