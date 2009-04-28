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Средняя по России цена бензина снизилась до 17,9 рублей за литр

28 апреля 2009, 13:53
Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем по России в период с 13 по 19 апреля 2009 г. снизились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на 20 апреля составили 17,87 руб./л, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

В частности, бензин марки, А-76 подешевел на 0,1% — до 15,88 руб./л, марки Аи-92 — на 0,2% — до 18,12 руб./л, марки Аи-95 — на 0,2% — до 20,59 руб./л. Цена на дизельное топливо сократилась на 0,5% — до 18,78 руб./л.

Удешевление бензина было зафиксировано в 31 центре субъектов Российской Федерации, в том числе в Мурманске — на 4%, где цены на бензин марки, А-76 (Аи-80 и т. п.) снизились на 4,7%. В 45 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в семи центрах российских регионов. Наиболее существенно они выросли в Новосибирске — на 2,8%.

В Москве автомобильный бензин в среднем за неделю подешевел на 0,3%, в Санкт-Петербурге цены на него не изменились.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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