Средняя по России цена бензина снизилась до 17,9 рублей за литр
28 апреля 2009, 13:53
Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем по России в период с 13 по 19 апреля 2009 г. снизились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на 20 апреля составили 17,87 руб./л, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.
В частности, бензин марки, А-76 подешевел на 0,1% — до 15,88 руб./л, марки Аи-92 — на 0,2% — до 18,12 руб./л, марки Аи-95 — на 0,2% — до 20,59 руб./л. Цена на дизельное топливо сократилась на 0,5% — до 18,78 руб./л.
Удешевление бензина было зафиксировано в 31 центре субъектов Российской Федерации, в том числе в Мурманске — на 4%, где цены на бензин марки, А-76 (Аи-80и т. п.) снизились на 4,7%. В 45 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в семи центрах российских регионов. Наиболее существенно они выросли в Новосибирске — на 2,8%.
В Москве автомобильный бензин в среднем за неделю подешевел на 0,3%, в Санкт-Петербурге цены на него не изменились.