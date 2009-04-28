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Шуметь можно будет лишь до 22:00

28 апреля 2009, 09:49
Борьбу с нарушителями общественного порядка объявили на законодательном уровне. 27 апреля проект поправок в соответствующий закон подготовила комиссия Общественной молодежной палаты.

Всерьез заговорить об этой инициативе заставили многочисленные жалобы граждан. Предлагается ограничить любителей громкой музыки с 22.00 до 07.00 в рабочие дни и до 08.00 в выходные. Если инициатива будет поддержана, строителям придется забыть про дрель и молоток полностью в воскресные дни. «Права вашего кулака заканчиваются у моего носа, — говорит Евгений Малеев, председатель комиссии Общественной молодежной палаты при ЗСО. — Вы, конечно, имеете право шуметь, но так, чтобы это не затрагивало моих интересов, не мешало мне отдыхать. Проснуться рано утром в воскресенье от шума работающей дрели или от громкой музыки, я думаю, далеко не всем бы хотелось».

Обсуждалось и новое ограничение под рабочим названием «Вой собак». Как говорят общественники, любители домашних питомцев зачастую оставляют четвероногих дома без присмотра на несколько дней. В результате страдают все соседи. Штрафы остались без изменения: тысяча рублей за несоблюдение общественного порядка.

#Новости#Штрафы#Россия#Законодательство#Ксения#Общество
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