Шуметь можно будет лишь до 22:00

Всерьез заговорить об этой инициативе заставили многочисленные жалобы граждан. Предлагается ограничить любителей громкой музыки с 22.00 до 07.00 в рабочие дни и до 08.00 в выходные. Если инициатива будет поддержана, строителям придется забыть про дрель и молоток полностью в воскресные дни. «Права вашего кулака заканчиваются у моего носа, — говорит Евгений Малеев, председатель комиссии Общественной молодежной палаты при ЗСО. — Вы, конечно, имеете право шуметь, но так, чтобы это не затрагивало моих интересов, не мешало мне отдыхать. Проснуться рано утром в воскресенье от шума работающей дрели или от громкой музыки, я думаю, далеко не всем бы хотелось».