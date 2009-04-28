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Российские автопроизводители пострадают от кризиса меньше иностранных

28 апреля 2009, 15:09
По прогнозам чиновников из Минпромторга, сокращение российского автомобильного рынка в этом году составит 60 процентов — продажи упадут до 2,05 миллиона автомобилей.

Однако, спрос на продукцию российских предприятий (включая заводы иностранных брендов) будет снижаться не столь быстрыми темпами, как на импортные автомобили. Минпромторг предполагает, что импорт машин (и новых, и подержанных) по итогам года уменьшится на 57 процентов, а продажи автомобилей, собранных в России, упадут всего на 13,3 процента.

Кроме того, из-за неизбежного увеличения средних цен на автомобили (например, у «АвтоВАЗа» прогнозируется смещение спроса в сторону дорогих модификаций, что повлечет за собой рост средней стоимости на 28,2 процента), у большинства российских предприятий выручка упадет всего на несколько процентов. По прогнозу Минпромторга, «АвтоВАЗ» получит в этом году 153,2 миллиарда рублей (-4,3 процента выручки), Sollers — 65,5 миллиарда рублей (-0,5 процента выручки при падении продаж на 11–12 процентов), и лишь у «Группы ГАЗ» падение выручки прогнозируется на уровне 40 процентов. Как считают эксперты, это произойдет за счет снижения продаж и сокращения оборотного капитала.

По мнению специалистов Минпромторга, из-за высоких таможенных пошлин ввоз подержанных иномарок в этом году сократится почти в три раза (до 169 тысяч машин), а импорт новых — на 48,7 процента (до 747 тысяч штук).

Напомним также, что по итогам первого квартала 2009 года падение продаж автомобилей в России составило 40 процентов, а производство машин за тот же период времени снизилось почти на 63 процента — до 123 тысяч штук.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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