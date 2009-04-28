Российские автопроизводители пострадают от кризиса меньше иностранных

Однако, спрос на продукцию российских предприятий (включая заводы иностранных брендов) будет снижаться не столь быстрыми темпами, как на импортные автомобили. Минпромторг предполагает, что импорт машин (и новых, и подержанных) по итогам года уменьшится на 57 процентов, а продажи автомобилей, собранных в России, упадут всего на 13,3 процента.
Кроме того,
По мнению специалистов Минпромторга,
Напомним также, что по итогам первого квартала 2009 года падение продаж автомобилей в России составило 40 процентов, а производство машин за тот же период времени снизилось почти на 63 процента — до 123 тысяч штук.