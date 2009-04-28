Российские автопроизводители пострадают от кризиса меньше иностранных

Кроме того, из-за неизбежного увеличения средних цен на автомобили (например, у «АвтоВАЗа» прогнозируется смещение спроса в сторону дорогих модификаций, что повлечет за собой рост средней стоимости на 28,2 процента), у большинства российских предприятий выручка упадет всего на несколько процентов. По прогнозу Минпромторга, «АвтоВАЗ» получит в этом году 153,2 миллиарда рублей (-4,3 процента выручки), Sollers — 65,5 миллиарда рублей (-0,5 процента выручки при падении продаж на 11–12 процентов), и лишь у «Группы ГАЗ» падение выручки прогнозируется на уровне 40 процентов. Как считают эксперты, это произойдет за счет снижения продаж и сокращения оборотного капитала.