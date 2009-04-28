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Рейтинг лучших городов для жизни и работы

28 апреля 2009, 17:54
Консалтинговая компания Mercer составила список самых желанных городов на свете. Как выяснилось, несмотря на высокие налоговые ставки, 13 городов в первой двадцатке оказались расположены в континентальной Европе, пишет журналист The Guardian Саймон Боуэрз.

Исследование учитывало такие параметры, как качество системы здравоохранения, почтовой службы, пробки, преступность, цензура, загрязненность и даже разнообразие и качество ресторанов и театров. Стоимость жилья, тем не менее, не учитывалась. Целью работы было предоставить информацию национальным правительствам и частным компаниям, желающим перенаправить своих сотрудников в зарубежные филиалы.

Британская столица заняла всего лишь 38-е место, отмечается в статье, прежде всего из соображений безопасности и загрязненности. Глазго и Бирмингем совместно заняли 56-ю строчку.

Слагин Паракатил, участвовавший в составлении этого рейтинга Mercer, уверен, что предлагаемый сейчас Великобританией и вызвавший серьезные дебаты 50-процентный налог на сверхдоходы едва ли повлияет на политику транснациональных компаний. «Если вам надо кого-то послать, вы определенно пошлете кого то, независимо от того, жесткий там налоговый режим или нет».

На первое место, потеснив прошлогоднего лидера Цюрих, вышла столица Австрии Вена. Также в числе наиболее желанных городов — Копенгаген, Брюссель, Франкфурт и Берлин, а за пределами Европы — Ванкувер, Оттава, Торонто, Окланд, Веллингтон, Сидней и Мельбурн. В США наиболее привлекательными были признаны Гонолулу, Сан-Франциско и Бостон.

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