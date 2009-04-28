Рейтинг лучших городов для жизни и работы

Слагин Паракатил, участвовавший в составлении этого рейтинга Mercer, уверен, что предлагаемый сейчас Великобританией и вызвавший серьезные дебаты 50-процентный налог на сверхдоходы едва ли повлияет на политику транснациональных компаний. «Если вам надо кого-то послать, вы определенно пошлете кого то, независимо от того, жесткий там налоговый режим или нет».