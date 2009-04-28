Рейтинг лучших городов для жизни и работы

Исследование учитывало такие параметры, как качество системы здравоохранения, почтовой службы, пробки, преступность, цензура, загрязненность и даже разнообразие и качество ресторанов и театров. Стоимость жилья, тем не менее, не учитывалась. Целью работы было предоставить информацию национальным правительствам и частным компаниям, желающим перенаправить своих сотрудников в зарубежные филиалы.
Британская столица заняла всего лишь
Слагин Паракатил, участвовавший в составлении этого рейтинга Mercer, уверен, что предлагаемый сейчас Великобританией и вызвавший серьезные дебаты
На первое место, потеснив прошлогоднего лидера Цюрих, вышла столица Австрии Вена. Также в числе наиболее желанных городов — Копенгаген, Брюссель, Франкфурт и Берлин, а за пределами Европы — Ванкувер, Оттава, Торонто, Окланд, Веллингтон, Сидней и Мельбурн. В США наиболее привлекательными были признаны Гонолулу,