Палеонтологи доказали существование древних «затерянных миров»

По словам исследователей, все указывает на то, что динозавры в данном регионе могли жить ещё в течение почти 500 тысяч лет после их глобального вымирания 65 миллионов лет назад. Напомним, что причины и сценарий вымирания древних ящеров до сих пор остаются предметом спора среди ученых. Одной из самых популярных является гипотеза о том, что гибель динозавров стала результатом падения крупного небесного тела.