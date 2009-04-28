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Палеонтологи доказали существование древних «затерянных миров»

28 апреля 2009, 19:31
Палеонтологам удалось обнаружить доказательства того, что некоторые виды динозавров в отдельных регионах планеты могли пережить катастрофическое вымирание, произошедшее 65 миллионов лет назад.

Об этом сообщается в пресс-релизе Палеонтологической ассоциации США, а статья ученых появилась в журнале Palaeontologia Electronica.

В рамках исследования палеонтологов интересовали останки динозавров, обнаруженные в Нью-Мексико и Колорадо. В частности, речь идет о 34 фрагментах костей гадрозавра (утконосого динозавра), которые были найдены в слоях, относящихся к раннему палеогену (65–26 миллионов лет назад). Последнее указывает на то, что возраст костей заметно меньше, чем 65 миллионов лет (считается, что именно в это время исчезли древние ящеры).

Целью палеонтологов было доказать, что возраст обнаруженных останков действительно меньше указанного срока. Для этого им надо было доказать, что фрагменты скелета не попали в данный слой в результате каких-либо геологических процессов, например, размыва почвы рекой.

Сначала палеонтологи отметили, что кости динозавров не перемешаны, поэтому мало вероятно, чтобы они попали в данный слой в результате размыва почв. Затем, используя палеомагнитную датировку, то есть анализ остаточной намагниченности горных пород, ученые смогли определить возраст почвы, где были обнаружены останки. Породе оказалось примерно 64,5 миллиона лет.

Кроме этого палеонтологи изучили химический состав самих останков и обнаружили, что содержание редких металлов в костях гадрозавра отличается от количества этих элементов в останках, обнаруженных в более глубоких и, следовательно, более старых слоях данного региона.

По словам исследователей, все указывает на то, что динозавры в данном регионе могли жить ещё в течение почти 500 тысяч лет после их глобального вымирания 65 миллионов лет назад. Напомним, что причины и сценарий вымирания древних ящеров до сих пор остаются предметом спора среди ученых. Одной из самых популярных является гипотеза о том, что гибель динозавров стала результатом падения крупного небесного тела.

Недавно, однако, появились данные, что падение метеорита, в результате которого образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, могло и не быть причиной вымирания динозавров. Исследователям удалось установить, что небесное тело столкнулось с Землей на 300 тысяч лет раньше, чем погибли ящеры. Если результаты подтвердятся, то данное открытие оставит основную «метеоритную» гипотезу гибели ящеров без главного доказательства — следов метеорита-убийцы. Среди других гипотез, напомним, фигурирует неожиданный рост вулканической активности на планете.

#Новости#Космос#Таня#Общество
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