Операция «Ночь»: в развлекательных заведениях Тюмени вновь изъяты наркотики

Тех, кто «засветился» на употреблении зелья, ждет административное наказание и последствия, связанные запятнанной репутацией. После того, как молодого человека поставят на учет к врачу-наркологу , а также он попадет в различные базы данных правоохранительных органов, радужных перспектив и престижной работы ему ждать не стоит. Основная часть задержанных в ходе нынешнего рейда — студенты либо недавние выпускники.