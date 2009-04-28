Операция «Ночь»: в развлекательных заведениях Тюмени вновь изъяты наркотики

Операция «Ночь», проводимая на регулярной основе, с каждым разом выявляет все большее количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в ночных клубах. Кроме наркополицейских, в нынешнем рейде принимали участие бойцы из ОМОН и сотрудники ГИБДД, которые с пристрастием изучали подноготную владельцев припаркованного здесь же автотранспорта.
Среди того, от чего в спешном порядке пытались избавиться посетители заведения — гашиш, марихуана, а также таблетки синтетических наркотиков, входящих в амфетаминовую группу, сообщает Nashgorod.ru
Вместе с тем, как отмечают сами сотрудники наркоконтроля, силовые акции носят прежде всего профилактический характер. Если и наркосбытчики, и потребители будут понимать, что ситуация контролируется и легко попасться, соваться в клубы с наркотой попросту не будет желания — утверждают оперативники.
Тех, кто «засветился» на употреблении зелья, ждет административное наказание и последствия, связанные запятнанной репутацией. После того, как молодого человека поставят на учет к