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ОПЕК упрашивает Россию сократить объемы добычи нефти

28 апреля 2009, 09:25
Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Абдулла аль-Бадри призвал Россию и другие страны, не входящие в картель, сократить объемы добычи «черного золота», чтобы помочь росту цен на него.

Он в очередной раз пожаловался на то, что нынешний уровень цен — около $50 за баррель — не позволяет нефтедобывающим странам инвестировать в разработку новых месторождений и добычу. По его словам, из 165 нефтяных проектов в странах ОПЕК 35 были отложены до 2013 года. «Мы недовольны нынешней ценой. Цена в $50 недостаточна для инвестиций. Думаю, рост инвестиций начнется при цене выше $70. Однако к концу года нефть может подорожать лишь до $60 за баррель, если мировой спрос будет расти, — считает аль-Бадри. — Сейчас мы видим проблеск надежды на восстановление экономики, и если это произойдет, то спрос несомненно вырастет».

Он выразил недоумение по поводу призывов некоторых стран к ОПЕК способствовать дальнейшему снижению цены нефти, а не её росту, чтобы стимулировать восстановление мировой экономики. «Мы уже потратили более половины своих доходов на стимулирование спроса. Какого же ещё стимула вы хотите?» — удивился он, отметив, что для некоторых стран картеля себестоимость добычи превышает $30 за баррель.

В попытке остановить падение цен, достигших рекордных $147 за баррель в июле прошлого года, ОПЕК решила сократить добычу на 4,2 млн. баррелей в сутки с сентября прошлого года. Говоря о возможности дальнейшего сокращения на следующем заседании картеля 28 мая, аль-Бадри заметил, что решение будет зависеть от состояния мировой экономики и выполнения квот странами организации. До сих пор Россия — второй крупнейший в мире экспортер нефти после Саудовской Аравии — не желает следовать примеру картеля и сокращать добычу, при этом признавая разумной цель ОПЕК — снизить мировые запасы нефти с нынешних 60 до 52 дней.

#Новости#Россия#Нефть и газ#Ксения#Экономика
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