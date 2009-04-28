ОПЕК упрашивает Россию сократить объемы добычи нефти

Он в очередной раз пожаловался на то, что нынешний уровень цен — около $50 за баррель — не позволяет нефтедобывающим странам инвестировать в разработку новых месторождений и добычу. По его словам, из 165 нефтяных проектов в странах ОПЕК 35 были отложены до 2013 года. «Мы недовольны нынешней ценой. Цена в $50 недостаточна для инвестиций. Думаю, рост инвестиций начнется при цене выше $70. Однако к концу года нефть может подорожать лишь до $60 за баррель, если мировой спрос будет расти, — считает
Он выразил недоумение по поводу призывов некоторых стран к ОПЕК способствовать дальнейшему снижению цены нефти, а не её росту, чтобы стимулировать восстановление мировой экономики. «Мы уже потратили более половины своих доходов на стимулирование спроса. Какого же ещё стимула вы хотите?» — удивился он, отметив, что для некоторых стран картеля себестоимость добычи превышает $30 за баррель.
В попытке остановить падение цен, достигших рекордных $147 за баррель в июле прошлого года, ОПЕК решила сократить добычу на 4,2 млн. баррелей в сутки с сентября прошлого года. Говоря о возможности дальнейшего сокращения на следующем заседании картеля 28 мая,