ОПЕК упрашивает Россию сократить объемы добычи нефти

Он в очередной раз пожаловался на то, что нынешний уровень цен — около $50 за баррель — не позволяет нефтедобывающим странам инвестировать в разработку новых месторождений и добычу. По его словам, из 165 нефтяных проектов в странах ОПЕК 35 были отложены до 2013 года. «Мы недовольны нынешней ценой. Цена в $50 недостаточна для инвестиций. Думаю, рост инвестиций начнется при цене выше $70. Однако к концу года нефть может подорожать лишь до $60 за баррель, если мировой спрос будет расти, — считает аль-Бадри . — Сейчас мы видим проблеск надежды на восстановление экономики, и если это произойдет, то спрос несомненно вырастет».