МТС и «Билайн» попали в рейтинг самых дорогих брендов мира

Марки операторов связи заняли
В 2009 году марка российского оператора связи МТС впервые попала на
В конкурирующий глобальный рейтинг агентства Interbrand российские бренды до сих пор не попадали, при этом в его списке самых дорогих российских марок «Билайн» постоянно опережал МТС — 7,4 и 6,9 миллиарда долларов соответственно.
Напомним, что МТС и «Билайн» несколько лет назад провели ребрендинг. В 2005 году появился «Билайн» и его фирменный
Стоит отметить, что в отраслевом рейтинге брендов операторов мобильной связи первое место заняла китайская China Mobile, торговую марку которой оценили в 61,3 миллиарда долларов, а российские компании расположились на
Другие российские бренды, входящие в мировые отраслевые списки Global
Самым дорогим брендом мира остается Google, который Millward Brown оценила в 100,039 миллиарда долларов, отмечает AdAge.com. В 2008 году стоимость торговой марки Google оценивали в 86,057 миллиарда долларов.
На втором месте в рейтинге Microsoft, далее —
За прошедший год из списка были исключены 15 брендов, к примеру, Chevrolet, Ford и Volkswagen, а также AIG, Merrill Lynch и Wachovia. Есть в списке и новички — Nintendo и Pampers
Общая стоимость ста самых дорогих торговых марок мира составила 2 триллиона долларов.