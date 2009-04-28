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МТС и «Билайн» попали в рейтинг самых дорогих брендов мира

28 апреля 2009, 13:40
Бренды сотовых операторов МТС и «Билайн» (торговая марка «Вымпелкома») попали в рейтинг ста самых дорогих торговых марок мира Global Brands-2009, который ежегодно готовит исследовательская компания Millward Brown Optimor.

Марки операторов связи заняли 71-е и 72-е места в рейтинге, при этом оцененная в 9,2 миллиарда долларов марка МТС оказалась дороже марки «Билайна», которую исследователи оценили в 8,9 миллиарда долларов. Сам рейтинг Global Brands-2009 будет опубликован 29 апреля.

В 2009 году марка российского оператора связи МТС впервые попала на 89-е место в рейтинг Global Brands-2009, будучи оцененной в 8,077 миллиарда долларов.

В конкурирующий глобальный рейтинг агентства Interbrand российские бренды до сих пор не попадали, при этом в его списке самых дорогих российских марок «Билайн» постоянно опережал МТС — 7,4 и 6,9 миллиарда долларов соответственно.

Напомним, что МТС и «Билайн» несколько лет назад провели ребрендинг. В 2005 году появился «Билайн» и его фирменный черно-желтый цвет, а МТС через год получила белое яйцо на красном фоне.

Стоит отметить, что в отраслевом рейтинге брендов операторов мобильной связи первое место заняла китайская China Mobile, торговую марку которой оценили в 61,3 миллиарда долларов, а российские компании расположились на 9-м и 10-м местах соответственно.

Другие российские бренды, входящие в мировые отраслевые списки Global Brands-2009, ослабили позиции. «Балтика» (1,13 миллиарда долларов) опустилась в рейтинге пивных марок с 15-го на 17-е место, а в отраслевом списке «Моторное топливо» с 8-го на 11-е место спустился «Лукойл» (701 миллион доллров).

Самым дорогим брендом мира остается Google, который Millward Brown оценила в 100,039 миллиарда долларов, отмечает AdAge.com. В 2008 году стоимость торговой марки Google оценивали в 86,057 миллиарда долларов.

На втором месте в рейтинге Microsoft, далее — Coca-Cola, IBM, McDonald’s и Apple. Также в десятку крупнейших брендов вошли China Mobile, General Electric, Vodafone и Marlboro.

За прошедший год из списка были исключены 15 брендов, к примеру, Chevrolet, Ford и Volkswagen, а также AIG, Merrill Lynch и Wachovia. Есть в списке и новички — Nintendo и Pampers

Общая стоимость ста самых дорогих торговых марок мира составила 2 триллиона долларов.

#Новости#Билайн#МТС#Ксения#Экономика
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