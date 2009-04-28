Фотоальбом «Вдохновение» вскоре появится в книжных магазинах Тюмени

В ближайшее время жители и гости Тюмени смогут увидеть фотоальбом на прилавках книжных магазинов города, сообщает пресс-служба главы администрации города. «Вдохновение» также можно приобрести и у издателя, позвонив по телефону 8 (3452)565–191.