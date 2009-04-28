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Фотоальбом «Вдохновение» вскоре появится в книжных магазинах Тюмени

28 апреля 2009, 11:32
Вчера, 27 апреля, в здании городской администрации прошла выставка-презентация художественного фотоальбома о Тюмени «Вдохновение», который был выпущен в свет «Департаментом фотографии и дизайна» при поддержке администрации города Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Город Тюмень своим преображением вдохновляет тех, кто поддается его энергетике, на создание масштабных архитектурных форм, изящных скульптур, интересных проектов и, конечно же, оригинальных фотографий.

В создании фотоальбома приняли участие как известные фотохудожники города (Олег Пашук, Дмитрий Зеленин, Павел Анущенко, Дмитрий Изосимов, Игорь Ковалев, Сергей Шаповал, Сергей Русанов), так и фотографы неформального общества «ФотоФиниш».

В ближайшее время жители и гости Тюмени смогут увидеть фотоальбом на прилавках книжных магазинов города, сообщает пресс-служба главы администрации города. «Вдохновение» также можно приобрести и у издателя, позвонив по телефону 8 (3452)565–191.

#Новости#Тюмень#Фотография#Таня#Культура
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