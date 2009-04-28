Фотоальбом «Вдохновение» вскоре появится в книжных магазинах Тюмени

Город Тюмень своим преображением вдохновляет тех, кто поддается его энергетике, на создание масштабных архитектурных форм, изящных скульптур, интересных проектов и, конечно же, оригинальных фотографий.
В создании фотоальбома приняли участие как известные фотохудожники города (Олег Пашук, Дмитрий Зеленин, Павел Анущенко, Дмитрий Изосимов, Игорь Ковалев, Сергей Шаповал, Сергей Русанов), так и фотографы неформального общества «ФотоФиниш».
В ближайшее время жители и гости Тюмени смогут увидеть фотоальбом на прилавках книжных магазинов города, сообщает