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Дворец наместника в Тобольске открылся для посетителей

28 апреля 2009, 12:32
Кроме того, для временных экспозиций открыто здание судебной управы, в котором сейчас действут пасхальная выставка, организованная музейными и епархиальными сотрудниками.

Дворец наместника в Тобольске распахнул двери для посетителей. Об этом на аппаратном совещании руководителей социальной сферы сообщила Светлана Сидорова, директор ТГИАМЗ. Кроме того, для временных экспозиций открыто здание судебной управы, в котором сейчас действут пасхальная выставка, организованная музейными и епархиальными сотрудниками.

Ко Дню города откроется первый этаж Художественного музея с обновленными экспозициями. К 9 Мая музейщики готовы предоставить бесплатные экскурсии для непосредственных участников Великой Отечественной войны и льготные посещения для пенсионеров.

#Новости#Музеи#Таня#Культура
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