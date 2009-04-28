Дворец наместника в Тобольске открылся для посетителей

Дворец наместника в Тобольске распахнул двери для посетителей. Об этом на аппаратном совещании руководителей социальной сферы сообщила Светлана Сидорова, директор ТГИАМЗ. Кроме того, для временных экспозиций открыто здание судебной управы, в котором сейчас действут пасхальная выставка, организованная музейными и епархиальными сотрудниками.