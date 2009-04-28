Дмитрий Медведев выделил грант на театр абсурда

Один из музейных грантов выделен Наталье Никитиной, директору некоммерческого партнерства «Коломенский центр развития познавательного туризма « Город-музей ». Этот центр открыл зимой 2009 года музей пастилы. Это не единственный грант, доставшийся не государственному, а частному проекту. Например, один из них выделен столичной галерее «Файн Арт»: её директор Марина Образцова собирается израсходовать его на выставку «Автопортрет».