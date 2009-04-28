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Дмитрий Медведев выделил грант на театр абсурда

28 апреля 2009, 09:31
Ставшая в англоязычных странах хрестоматийной книга критика Мартина Эсслина (Martin Esslin) «Театр абсурда» («The Theatre of the Absurd») будет переведена на русский язык благодаря президентскому гранту, выделенному Галине Коваленко, петербургскому театроведу.

Подписанное Дмитрием Медведевым распоряжение о грантах «для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» опубликовано 27 апреля 2009 года.

В книге Эсслина, опубликованной в 1961 году, дано определение театра абсурда, разобраны методы четырех его основных авторов — Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско, Артюра Адамова и Жана Жене. Позже Эсслин добавил к ним пятого драматурга — Гарольда Пинтера.

В перечне ста президентских грантов упомянуты и другие театральные проекты, например, издание второго тома работы «Сценографы России» театроведа Виктора Березкина, постановка старинной оперы «Орфей» Евстигнея Фомина камерным театром «Санктъ-Петербургъ Опера»

Один из музейных грантов выделен Наталье Никитиной, директору некоммерческого партнерства «Коломенский центр развития познавательного туризма «Город-музей». Этот центр открыл зимой 2009 года музей пастилы. Это не единственный грант, доставшийся не государственному, а частному проекту. Например, один из них выделен столичной галерее «Файн Арт»: её директор Марина Образцова собирается израсходовать его на выставку «Автопортрет».

Выделенные гранты достались победителям конкурса, объявленного в 2008 году. Грантовый конкурс 2009 года ещё открыт: заявки на участие принимаются Министерством культуры до 1 мая.

#Новости#Медведев#Искусство#Ксения#Культура
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