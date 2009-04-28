Дмитрий Медведев выделил грант на театр абсурда

Подписанное Дмитрием Медведевым распоряжение о грантах «для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» опубликовано 27 апреля 2009 года.
В книге Эсслина, опубликованной в 1961 году, дано определение театра абсурда, разобраны методы четырех его основных авторов — Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско, Артюра Адамова и Жана Жене. Позже Эсслин добавил к ним пятого драматурга — Гарольда Пинтера.
В перечне ста президентских грантов упомянуты и другие театральные проекты, например, издание второго тома работы «Сценографы России» театроведа Виктора Березкина, постановка старинной оперы «Орфей» Евстигнея Фомина камерным театром «
Один из музейных грантов выделен Наталье Никитиной, директору некоммерческого партнерства «Коломенский центр развития познавательного туризма «
Выделенные гранты достались победителям конкурса, объявленного в 2008 году. Грантовый конкурс 2009 года ещё открыт: заявки на участие принимаются Министерством культуры до 1 мая.