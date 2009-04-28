28 апреля — Всемирный день охраны труда

По оценкам МОТ: Каждые день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7–2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями.