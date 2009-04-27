Захар Прилепин: Нужно поменьше тосковать и побольше тратить

— Состояние хорошее и талантов очень много. Хотя некоторые темы в литературе игнорируются, например, в России нет большого семейного романа, а его следовало бы написать. Нет эпоса, его написанию противоречит все состояние нашего общества, поэтому сложно представить эпос в современной России. Поэзия же находится на очень высоком уровне, стихи пишут стилистически изысканные, позволяют себе такие поэтические кульбиты, которые никто раньше делать не умел. Но в поэзии есть другая проблема, как и в прозе — сегодняшние поэты находятся на уровне своих будуарных отношений. Вот Он, Его страждущая душа, Его женщины, Его алкоголь. Вот собственно и все в этом. Описывают они это прекрасно, но дайте мне большие горизонты, я уже озверел от больной души. Больная душа — это не самая большая ценность для любого писателя. Есть у меня знакомый, отличный писатель, он про себя говорит: «Душа у меня болит». Я говорю: «Ну, болит и болит, ну ради Бога, пускай болит твоя душа. В России есть другие проблемы кроме твоей души».