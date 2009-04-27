Задержанные в Тюменской области экстремисты, ждут экстрадиции

Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области полковник милиции Равиль Мухамедулин доложил участникам заседания о задержании в ходе проведения
Так, 15 апреля совместно сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУВД и РУ ФСБ РФ по Тюменской области в деревне Ивановка Ялуторовского района Тюменской области был задержан сорокалетний гражданин Узбекистана, участник
20 апреля при взаимодействии сотрудников Центра по противодействию экстремизму, ОУР
Оба фигуранта помещены в СИЗО города Тюмени для дальнейшей их экстрадиции и привлечении к уголовной ответственности.