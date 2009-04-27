Задержанные в Тюменской области экстремисты, ждут экстрадиции

Так, 15 апреля совместно сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУВД и РУ ФСБ РФ по Тюменской области в деревне Ивановка Ялуторовского района Тюменской области был задержан сорокалетний гражданин Узбекистана, участник религиозно-экстремистского течения «вахабий», находящийся с 2007 года в межгосударственном розыске за МВД Узбекистана. По ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (ст.159 — Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан, ст.242 — Организация преступного сообщества, ст.244–2 — Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.