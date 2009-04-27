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Задержанные в Тюменской области экстремисты, ждут экстрадиции

27 апреля 2009, 12:15
23 апреля заместитель начальника ГУВД по Тюменской области полковник внутренней службы Владимир Нифонтов провел очередное заседание Ситуационного центра ГУВД по Тюменской области и УФМС России по Тюменской области по мониторингу за состоянием дел в социальных сферах и в сфере миграции на территории Тюменской области.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области полковник милиции Равиль Мухамедулин доложил участникам заседания о задержании в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверке мест концентрации незаконных мигрантов и выходцев из Азиатского региона двух экстремистов, находящихся в межгосударственном розыске, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

Так, 15 апреля совместно сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУВД и РУ ФСБ РФ по Тюменской области в деревне Ивановка Ялуторовского района Тюменской области был задержан сорокалетний гражданин Узбекистана, участник религиозно-экстремистского течения «вахабий», находящийся с 2007 года в межгосударственном розыске за МВД Узбекистана. По ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (ст.159 — Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан, ст.242 — Организация преступного сообщества, ст.244–2 — Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

20 апреля при взаимодействии сотрудников Центра по противодействию экстремизму, ОУР ОМ-2 УВД по городу Тюмени и УФМС России по Тюменской области был задержан тридцатилетний гражданин Таджикистана, находящийся с апреля 2008 года в межгосударственном розыске по ст.307–3 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан за организацию экстремистского сообщества (мера пресечения — заключение под стражу).

Оба фигуранта помещены в СИЗО города Тюмени для дальнейшей их экстрадиции и привлечении к уголовной ответственности.

#Новости#Тюменская область#Милиция#Ксения#Общество
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