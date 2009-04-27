В Тюменской области жестоко избили и изнасиловали молодую женщину

Следствием установлено, что 15 января 2009 года компания из пяти человек отдыхала в доме по ул. Вокзальной п. Голышманово. Во время застолья мужчина совместно с одной из девушек избил 30-летнюю потерпевшую и надругался над ней, после чего злоумышленница, решив продолжить издевательства, с помощью палки вновь надругалась над своей жертвой.