В Тюменской области жестоко избили и изнасиловали молодую женщину

Ишимским межрайонным следственным отделом привлечены к уголовной ответственности
Следствием установлено, что 15 января 2009 года компания из пяти человек отдыхала в доме по ул. Вокзальной п. Голышманово. Во время застолья мужчина совместно с одной из девушек избил
В заключение, молодые женщины жестоко избили знакомую, нанеся не менее 10 ударов каждая руками, ногами и палкой по голове и телу потерпевшей, причинив последней тяжкий вред здоровью.
На следующий день женщине стало плохо, её госпитализировали и в лечебном учреждении врачи обнаружили многочисленные телесные повреждения, о чём незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.
Органами предварительного следствия одной из женщин предъявлено обвинение по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц, соединённые с особой жестокостью по отношению к потерпевшей) и п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого группой лиц).
Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц), а его сестре и знакомой — по п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого группой лиц).
Следствие по уголовному делу завершается. В ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.