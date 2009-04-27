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В Тюменской области жестоко избили и изнасиловали молодую женщину

27 апреля 2009, 14:20
В Тюменской области завершается следствие по уголовному делу в отношении четверых жителей Голышмановского района, жестоко избивших молодую женщину и надругавшихся над ней.

Ишимским межрайонным следственным отделом привлечены к уголовной ответственности 37-летний житель Голышмановского района, его 24-летняя сестра и две молодые женщины в возрасте 25 и 35 лет, обвиняемые в совершении насильственных действий сексуального характера с особой жестокостью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что 15 января 2009 года компания из пяти человек отдыхала в доме по ул. Вокзальной п. Голышманово. Во время застолья мужчина совместно с одной из девушек избил 30-летнюю потерпевшую и надругался над ней, после чего злоумышленница, решив продолжить издевательства, с помощью палки вновь надругалась над своей жертвой.

В заключение, молодые женщины жестоко избили знакомую, нанеся не менее 10 ударов каждая руками, ногами и палкой по голове и телу потерпевшей, причинив последней тяжкий вред здоровью.

На следующий день женщине стало плохо, её госпитализировали и в лечебном учреждении врачи обнаружили многочисленные телесные повреждения, о чём незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Органами предварительного следствия одной из женщин предъявлено обвинение по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц, соединённые с особой жестокостью по отношению к потерпевшей) и п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого группой лиц).

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц), а его сестре и знакомой — по п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого группой лиц).

Следствие по уголовному делу завершается. В ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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