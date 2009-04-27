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В Сочи завершились выборы мэра

27 апреля 2009, 08:50
В 20:00 по московскому времени 26 апреля в Сочи завершилось голосование на выборах мэра города. По данным горизбиркома, на избирательные участки пришли около 40 процентов избирателей (выборы, напомним, признают состоявшимися вне зависимости от явки).

Из них немногим более 10 процентов приняли участие в досрочном голосовании.

Избирательный участок в граничащем с Абхазией селе Веселое, открытый, по словам представителей сочинского избиркома, «по многочисленным просьбам» местных жителей, за день посетили лишь 4 человека; из них двое — жители Адлера, один — проживающий в Сочи мурманчанин, ещё один избиратель отказался назвать место жительства.

В УВД Сочи заявили, что голосование в городе прошло без каких-либо происшествий, сообщает РИА Новости. В сочинском горизбиркоме сказали, что за весь день поступила только одна жалоба — жительница Сочи пожаловалась на то, что участковая избирательная комиссия не была готова к голосованию.

В то же время, на нарушения в ходе выборов жаловались в предвыборном штабе Бориса Немцова и в КПРФ. Так, представители Немцова сказали, что наблюдателей из штаба политика отказывались пускать на избирательные участки. Секретарь краснодарского обкома КПРФ Евгений Расщепкин в интервью «Газете.ру» заявил, что в день голосования было выявлено пять случаев, когда сочинцы, придя на избирательный участок, выясняли, что за них кто-то уже проголосовал.

За пост мэра города, помимо Немцова и представителя КПРФ Юрия Дзагании, борются исполняющий обязанности мэра Сочи единорос Анатолий Пахомов, предприниматели Павел Емельяненко и Владимир Трухановский и глава краевого отделения ЛДПР Алексей Колесников.

#Новости#Выборы#Сочи#Ксения#Политика
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