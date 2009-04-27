В Сочи завершились выборы мэра

В то же время, на нарушения в ходе выборов жаловались в предвыборном штабе Бориса Немцова и в КПРФ. Так, представители Немцова сказали, что наблюдателей из штаба политика отказывались пускать на избирательные участки. Секретарь краснодарского обкома КПРФ Евгений Расщепкин в интервью «Газете.ру» заявил, что в день голосования было выявлено пять случаев, когда сочинцы, придя на избирательный участок, выясняли, что за них кто-то уже проголосовал.