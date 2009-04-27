В Сочи завершились выборы мэра

Из них немногим более 10 процентов приняли участие в досрочном голосовании.
Избирательный участок в граничащем с Абхазией селе Веселое, открытый, по словам представителей сочинского избиркома, «по многочисленным просьбам» местных жителей, за день посетили лишь 4 человека; из них двое — жители Адлера, один — проживающий в Сочи мурманчанин, ещё один избиратель отказался назвать место жительства.
В УВД Сочи заявили, что голосование в городе прошло без
В то же время, на нарушения в ходе выборов жаловались в предвыборном штабе Бориса Немцова и в КПРФ. Так, представители Немцова сказали, что наблюдателей из штаба политика отказывались пускать на избирательные участки. Секретарь краснодарского обкома КПРФ Евгений Расщепкин в интервью «Газете.ру» заявил, что в день голосования было выявлено пять случаев, когда сочинцы, придя на избирательный участок, выясняли, что за них
За пост мэра города, помимо Немцова и представителя КПРФ Юрия Дзагании, борются исполняющий обязанности мэра Сочи единорос Анатолий Пахомов, предприниматели Павел Емельяненко и Владимир Трухановский и глава краевого отделения ЛДПР Алексей Колесников.