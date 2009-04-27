В Рунете собираются ввести паспортную регистрацию

Пользователям поставят своего рода ультиматум — прислать копию своего паспорта или официально подтвердить отказ идентифицировать свою личность.
На практике новшество будет выглядеть так: пользователь в регистрационной форме отмечает verify или unverify, подтверждая свою личность в первом случае или анонимность во втором. Не возражающие против идентификации пользователи также должны будут отправить регистратору копию своего паспорта. Иначе их по умолчанию все равно будут воспринимать как анонимов.
Кроме того, в рекомендациях к правилам регистраторов попросят не только отслеживать IP тех, кто подал заявку на регистрацию, но и их телефонные номера и номера кредитных карт. Также регистраторы каждую заявку должны будут снабжать указанием контактного лица для связи с правоохранительными органами. Сегодня для регистрации домена достаточно удаленно заполнить анкету, вписав в нее любые сведения. В результате правоохранительные органы сталкиваются с тем, что все противозаконные сайты в зоне.ru зарегистрированы на несуществующих лиц.
Процедура закрытия таких доменов сейчас достаточно громоздка. Координационный центр домена.ru может реагировать только на запросы о закрытии сайта от узкого круга служащих МВД. Те есть сначала бдительные пользователи должны сообщать в МВД об найденных опасных местах в интернете, а затем специальные служащие этого ведомства — выдать предписание на закрытие противозаконного домена. При новых правилах анонимные домены с явно противозаконным содержанием можно будет закрывать «хоть по звонку бабушки», считает руководитель Координационного центра домена.ru Андрей Колесников.
Новые правила регистрации должны если не искоренить, то хотя бы минимизировать содержание грязного контента, в том числе главного зла сети — детского порно, считают разработчики.