В Рунете собираются ввести паспортную регистрацию

Кроме того, в рекомендациях к правилам регистраторов попросят не только отслеживать IP тех, кто подал заявку на регистрацию, но и их телефонные номера и номера кредитных карт. Также регистраторы каждую заявку должны будут снабжать указанием контактного лица для связи с правоохранительными органами. Сегодня для регистрации домена достаточно удаленно заполнить анкету, вписав в нее любые сведения. В результате правоохранительные органы сталкиваются с тем, что все противозаконные сайты в зоне.ru зарегистрированы на несуществующих лиц.