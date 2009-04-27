Тюменцы в очередной раз обменялись книгами

Как всегда, книжную барахолку сопровождал блошиный рынок, где тюменские мастерицы отдавали свои изделия за деньги. Оригинальная бижутерия, сумки и футболки с забавными аппликациями, расписное стекло — изделия ручной работы можно было найти на любой вкус. Дети, пришедшие на обменник, и рассказавшие с выражением стишок, получали книжку в подарок. И даже дождик, нагрянувший в середине мероприятия, не смог разрушить общей атмосферы праздника.