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Тюменцы в очередной раз обменялись книгами

27 апреля 2009, 14:45
В минувшую субботу, 25 апреля, на площади перед Благотворительным фондом развития города Тюмени прошел традиционный весенний книгообменник.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие, организованное еженедельником «Вслух о главном» и Благотворительным фондом развития города Тюмени, полюбилось многим жителям нашего города. На этот раз обменять ненужные книги на нужные пришли и завсегдатаи, и новички. Научно-популярная, учебная, художественная литература, справочники и каталоги-то, что кому-то показалось хламом, для других оказалось бесценной находкой.

Как всегда, книжную барахолку сопровождал блошиный рынок, где тюменские мастерицы отдавали свои изделия за деньги. Оригинальная бижутерия, сумки и футболки с забавными аппликациями, расписное стекло — изделия ручной работы можно было найти на любой вкус. Дети, пришедшие на обменник, и рассказавшие с выражением стишок, получали книжку в подарок. И даже дождик, нагрянувший в середине мероприятия, не смог разрушить общей атмосферы праздника.

Следующая барахолка ожидается летом, 25 июля.

#Новости#Тюмень#Литература#Благотворительность#Таня#Общество
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