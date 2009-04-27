Тюменцев ждет музейная «Ночь притяжения»

16 мая тюменцев и гостей города ждет полюбившаяся и долгожданная культурная бессонница — музейная ночь, названная в 2009 году «Ночью притяжения». На этот раз любознательные горожане встретятся с художниками и музыкантами, посмотрят традиционное и нетрадиционное кино, станут участниками всевозможных перформансов.
16 мая с 17.00 до 02.00
17.00–18.00 — перформанс «Лунные птицы. Пролог». Театр «Мимикрия» на Цветном бульваре у цирка
14.00–17.30 — работа выставки РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ из коллекции
Музей изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47, тел.:
18.00-18.40 — Торжественное открытие музейной ночи
19.00-01.00 — экскурсии: «Русское искусство ХVIII-ХIХ вв.», «Тайна белого старца», «Живая старина», «Путешествие с фонариком», «Белая сказка»
19.00-22.00 — конкурс детского рисунка «Мой любимый ковер»
19.00-24.00 — лотерея «Счастливый билет»
19.00-24.00 — викторина «Скульптурные портреты»
19.00-01.00 — интерактивная зона «Мастерство добрых рук»
19.00-01.00 — мероприятие «Традиционные игры народов Севера»
19.00-01.00 — встреча с известным
19.00-22.00 — клуб «Виниловый диск»
19.30-01.00 — просмотр фильмов: «Легко ли быть молодым», «Пацаны» и др.
19.30-22.30 — кукольные спектакли театра «Петрушка»
20.00–23.00 — встреча с известными тюменскими художниками — О. Федоровым, О.Трофимовым, С. Перепелкиным
Музей «Городская дума» (ул. Ленина, 2, тел.
18.00-24.00 — на территории скверика работает летнее кафе
19.00-24.00 — театрализованные экскурсии по выставкам: «Золотой Иван Иваныч», «Окно в природу», «Человек, любивший солнце»
20.00-21.00 — выступление группы «Зимовей»
20.00-21.00 — выступление клубов исторической реконструкции
20.00-02.00 — работа видеозала в режиме
20.00-22.00 — работа арбалетной площадки
21.30–22.30 — выступление группы «Шестая бастионная»
22.30-23.00 — закрытие Ночи. Перформанс «Лунные птицы. Эпилог». Театр «Мимикрия». Огненное шоу
23.00 — праздничный фейерверк
18.00-18.45 — открытие «Музейной ночи в
18.00-21.00 — конкурс «Стиляга Ночи»
19.00-24.00 — экскурсии по выставке «Marilyn Monroe» с демонстрацией фильмов
19.00-01.00 — театрализованные экскурсии на выставке «История дома ХIХ -ХХ вв.»
19.00-19.15 — презентация чайных коллекций кофейни «
19.00-20.00 — работа
20.00-20.40 — модное дефиле
21.00–21.40 — работа
21.40–22.10 — выступление джазовой певицы Инги Лударевой
22.10-22.50 — модное дефиле
22.50–23.20 — выступление джазовой певицы Инги Лударевой
Музей «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24, тел.
19.00-19.15 — открытие «Музейной ночи» в музее «Дом Машарова»
19.00-24.00 — театрализованные экскурсии «В гостях в старом доме»
19.00-24.00 — музыкальная гостиная в залах музея
19.00-23.00 — работа летнего кафе
19.15-19.55 — выступление маленького театра кукол под руководством С.Кузина.
19.15-24.00 — «Картинки из жизни провинциального городка» (перформанс в залах музея)
20.10-20.50 — бальные танцы. Европейская программа
20.00-23.00 — игровая программа творческого дуэта «КиЛо»
21.05-21.45 — выступление дипломанта фестиваля бардовской песни В.Девяткова
22.55-23.35 — исполнение популярных джазовых композиций. Скрипка. А.Ширяев
Археологический
19.00 — отъезд от Музея изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47) до Археологического
19.00-19.20 — открытие «Музейной ночи» в Археологическом музее — заповеднике
19.00–22.00 — работа летнего кафе
19.40-20.10 — выступление группы «Менестрель»
19.40-22.00 — электропневматический тир (члены страйкбольной команды «HLC»
19.40-22.00- исторический тир (метание топоров, копий, стрельба из лука)
19.40–22.00- игровая программа «Древние игры» (перетягивание палки, каната, прыжки через нарты и др.).
19.40-22.00 — «Доспехи средневекового сибирского воина» (интерактивная экспозиция)
20.00-23.00 — проведение экскурсий по экспозиции «Из глубины веков»
20.10-20.40 — рейтинговые бои по историческому фехтованию. Клуб исторической реконструкции «Ушкуйная дружина»
21.40–22.20 — - выступление группы «Менестрель»
21.00-22.00 — показательные выступления Клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования «Ушкуйная дружина»
22.30- 24.00 — туристские посиделки у костра (концерт бардовской песни)