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Тюменцев ждет музейная «Ночь притяжения»

27 апреля 2009, 10:13
16 мая тюменцев и гостей города ждет полюбившаяся и долгожданная культурная бессонница. На этот раз любознательные горожане встретятся с художниками и музыкантами, посмотрят традиционное и нетрадиционное кино, станут участниками всевозможных перформансов.
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Тюмень

16 мая тюменцев и гостей города ждет полюбившаяся и долгожданная культурная бессонница — музейная ночь, названная в 2009 году «Ночью притяжения». На этот раз любознательные горожане встретятся с художниками и музыкантами, посмотрят традиционное и нетрадиционное кино, станут участниками всевозможных перформансов.

16 мая с 17.00 до 02.00

17.00–18.00 — перформанс «Лунные птицы. Пролог». Театр «Мимикрия» на Цветном бульваре у цирка

14.00–17.30 — работа выставки РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ из коллекции ООО «Управляющей компании Дина». Перформанс «Стиляги». Театр «Мимикрия». Площадь ТЦ «Гудвин»

Музей изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 46-91-15, 46-17-66)

18.00-18.40 — Торжественное открытие музейной ночи

19.00-01.00 — экскурсии: «Русское искусство ХVIII-ХIХ вв.», «Тайна белого старца», «Живая старина», «Путешествие с фонариком», «Белая сказка»

19.00-22.00 — конкурс детского рисунка «Мой любимый ковер»

19.00-24.00 — лотерея «Счастливый билет»

19.00-24.00 — викторина «Скульптурные портреты»

19.00-01.00 — интерактивная зона «Мастерство добрых рук»

19.00-01.00 — мероприятие «Традиционные игры народов Севера»

19.00-01.00 — встреча с известным художником-косторезом М.Тимергазеевым

19.00-22.00 — клуб «Виниловый диск»

19.30-01.00 — просмотр фильмов: «Легко ли быть молодым», «Пацаны» и др.

19.30-22.30 — кукольные спектакли театра «Петрушка»

20.00–23.00 — встреча с известными тюменскими художниками — О. Федоровым, О.Трофимовым, С. Перепелкиным

Музей «Городская дума» (ул. Ленина, 2, тел.46-41-61)

18.00-24.00 — на территории скверика работает летнее кафе

19.00-24.00 — театрализованные экскурсии по выставкам: «Золотой Иван Иваныч», «Окно в природу», «Человек, любивший солнце»

20.00-21.00 — выступление группы «Зимовей»

20.00-21.00 — выступление клубов исторической реконструкции

20.00-02.00 — работа видеозала в режиме NON-STOP. Фестиваль нетрадиционного кино

20.00-22.00 — работа арбалетной площадки

21.30–22.30 — выступление группы «Шестая бастионная»

22.30-23.00 — закрытие Ночи. Перформанс «Лунные птицы. Эпилог». Театр «Мимикрия». Огненное шоу

23.00 — праздничный фейерверк

Музей-усадьба Колокольниковых (ул. Республики 18/20, тел. 46-49-63)

18.00-18.45 — открытие «Музейной ночи в Музее-усадьбе Колокольниковых»

18.00-21.00 — конкурс «Стиляга Ночи»

19.00-24.00 — экскурсии по выставке «Marilyn Monroe» с демонстрацией фильмов

19.00-01.00 — театрализованные экскурсии на выставке «История дома ХIХ -ХХ вв.»

19.00-19.15 — презентация чайных коллекций кофейни «Босса-Нова»

19.00-20.00 — работа ретро-площадки

20.00-20.40 — модное дефиле

21.00–21.40 — работа ретро-площадки

21.40–22.10 — выступление джазовой певицы Инги Лударевой

22.10-22.50 — модное дефиле

22.50–23.20 — выступление джазовой певицы Инги Лударевой

Музей «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24, тел.46-13-10)

19.00-19.15 — открытие «Музейной ночи» в музее «Дом Машарова»

19.00-24.00 — театрализованные экскурсии «В гостях в старом доме»

19.00-24.00 — музыкальная гостиная в залах музея

19.00-23.00 — работа летнего кафе

19.15-19.55 — выступление маленького театра кукол под руководством С.Кузина.

19.15-24.00 — «Картинки из жизни провинциального городка» (перформанс в залах музея)

20.10-20.50 — бальные танцы. Европейская программа

20.00-23.00 — игровая программа творческого дуэта «КиЛо»

21.05-21.45 — выступление дипломанта фестиваля бардовской песни В.Девяткова

22.55-23.35 — исполнение популярных джазовых композиций. Скрипка. А.Ширяев

Археологический музей-заповедник на озере Андреевском (23 км. Ялуторовского тракта)

19.00 — отъезд от Музея изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47) до Археологического музея-заповедника на оз. Андреевском

19.00-19.20 — открытие «Музейной ночи» в Археологическом музее — заповеднике

19.00–22.00 — работа летнего кафе

19.40-20.10 — выступление группы «Менестрель»

19.40-22.00 — электропневматический тир (члены страйкбольной команды «HLC»

19.40-22.00- исторический тир (метание топоров, копий, стрельба из лука)

19.40–22.00- игровая программа «Древние игры» (перетягивание палки, каната, прыжки через нарты и др.).

19.40-22.00 — «Доспехи средневекового сибирского воина» (интерактивная экспозиция)

20.00-23.00 — проведение экскурсий по экспозиции «Из глубины веков»

20.10-20.40 — рейтинговые бои по историческому фехтованию. Клуб исторической реконструкции «Ушкуйная дружина»

21.40–22.20 — - выступление группы «Менестрель»

21.00-22.00 — показательные выступления Клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования «Ушкуйная дружина»

22.30- 24.00 — туристские посиделки у костра (концерт бардовской песни)

#Новости#Музеи#Тюмень#Таня#Культура
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