Тюменцев ждет музейная «Ночь притяжения»

16 мая тюменцев и гостей города ждет полюбившаяся и долгожданная культурная бессонница — музейная ночь, названная в 2009 году «Ночью притяжения». На этот раз любознательные горожане встретятся с художниками и музыкантами, посмотрят традиционное и нетрадиционное кино, станут участниками всевозможных перформансов.