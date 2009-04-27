Тюменские туристы и путешественники в ожидании «Одиссеи»

В этом году фестиваль включает в себя около 15 разных видов программ. В основе мероприятия — традиционный спортивный туризм. За звание «лучшего» поборются профессиональные туристские команды школ, ВУЗы Тюменской области и спасатели. Для любителей пощекотать нервы и проверить свои физические способности организуется экстремальная гонка, в которой могут принять участие все желающие, достигшие совершеннолетия. Фестиваль приключений заинтересует тех, кому нравятся непредсказуемые конкурсы и головоломки. Ребятишки смогут принять участие в специальной игре «Туристята». И самыми драйвовыми мероприятиями фестиваля станут «Джампинг» (шоу скалолазов) и «Мегадрайв» (шоу туристов).