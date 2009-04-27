Тюменские туристы и путешественники в ожидании «Одиссеи»

В этом году фестиваль включает в себя около 15 разных видов программ. В основе мероприятия — традиционный спортивный туризм. За звание «лучшего» поборются профессиональные туристские команды школ, ВУЗы Тюменской области и спасатели. Для любителей пощекотать нервы и проверить свои физические способности организуется экстремальная гонка, в которой могут принять участие все желающие, достигшие совершеннолетия. Фестиваль приключений заинтересует тех, кому нравятся непредсказуемые конкурсы и головоломки. Ребятишки смогут принять участие в специальной игре «Туристята». И самыми драйвовыми мероприятиями фестиваля станут «Джампинг» (шоу скалолазов) и «Мегадрайв» (шоу туристов).
Кроме того, посетившие фестиваль смогут послушать Тюменских бардов и их гостей, прокатиться по захватывающей переправе над карьером «Траллей» и просто отдохнуть на природе.
Общее руководство фестивалем осуществляет департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи», управление по спорту и молодежной политике г. Тюмени, управа центрального административного округа администрации г. Тюмени, ГАУ ТО «ЦСП», областные федерации скалолазания, спортивного ориентирования, туризма и главную судейскую коллегию.
Проезд автобусами № 102, 104, или автобусом от СТК «Дом истории, краеведения и туризма» (ул. Перекопская, 34, тел.: