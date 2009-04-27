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Тюменские туристы и путешественники в ожидании «Одиссеи»

27 апреля 2009, 12:40
С 14 по 17 мая на 25 км Ялуторовского тракта (р-н Муллашовских карьеров) состоится ежегодный фестиваль туристов и путешественников «Одиссея-2009».
Сюжет
Тюмень

В этом году фестиваль включает в себя около 15 разных видов программ. В основе мероприятия — традиционный спортивный туризм. За звание «лучшего» поборются профессиональные туристские команды школ, ВУЗы Тюменской области и спасатели. Для любителей пощекотать нервы и проверить свои физические способности организуется экстремальная гонка, в которой могут принять участие все желающие, достигшие совершеннолетия. Фестиваль приключений заинтересует тех, кому нравятся непредсказуемые конкурсы и головоломки. Ребятишки смогут принять участие в специальной игре «Туристята». И самыми драйвовыми мероприятиями фестиваля станут «Джампинг» (шоу скалолазов) и «Мегадрайв» (шоу туристов).

Кроме того, посетившие фестиваль смогут послушать Тюменских бардов и их гостей, прокатиться по захватывающей переправе над карьером «Траллей» и просто отдохнуть на природе.

Общее руководство фестивалем осуществляет департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи», управление по спорту и молодежной политике г. Тюмени, управа центрального административного округа администрации г. Тюмени, ГАУ ТО «ЦСП», областные федерации скалолазания, спортивного ориентирования, туризма и главную судейскую коллегию.

Проезд автобусами № 102, 104, или автобусом от СТК «Дом истории, краеведения и туризма» (ул. Перекопская, 34, тел.: (3452) 46-80-29, 46-11-70).

#Новости#Тюмень#Спорт#Фестивали#Туризм#Ксения#Общество
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