Тюменские дольщики объединились на митинге

Дольщики Тюмени, до сих пор ожидающие хоть каких-то решений в отношении их жилья, в минувшую субботу провели очередной митинг (смотреть все фотографии).
Каким образом власти найдут решение проблем дольщикам уже неважно, поскольку нервы у людей на пределе. Им надоело добиваться своих квартир, ожидать, надеяться и ходить по инстанциям.
Вдоль улицы Республики, на центральной площади у памятника Ленину, выстроились дольщики уже не только ООО «Стройтехногрупп». Поддержать людей пришли дольщики других компаний, у которых тоже складывается сложная ситуация с приобретением квартир в Тюмени: «ТюменьЛукойлСтрой», «Сиб-строй», «Промжелдортранс» и др. В городе стоят около 70 строительных объектов, вопросы по ним, конечно же, решаются. «Объекты ООО «Стройтехногрупп» не достраиваются, застройщик банкротится и людям ничего не остается, кроме публичных выступлений с целью привлечь внимание федеральных властей» - говорят дольщики.
25 апреля в Тюмени проводился общегородской субботник. Отметим, что у памятника Ленину было все вычищено, и никто из тюменцев не работал там на благоустройство города во время митинга, лишь наряд милиции патрулировал площадь.
«Нам говорят: нет законных оснований, чтобы нам помочь. Инвестора, о котором говорят по телевидению, на самом деле нет! С нами не заключают никаких договоров. Бюджет в этом году уже распределен – откуда власти возьмут денег на свои обещания – неясно. На бумаге заключать свои предложения власти не хотят. Кроме того, в наших домах приобретены квартиры участниками целевых программ «Сотрудничество» и «Молодая семья», таким образом, бюджетные деньги ушли налево, а дольщики, по словам чиновников, виноваты сами. Мы требуем, чтобы конституция наша соблюдалась! Мы – законопослушные граждане, мы платим налоги! Верните наши квартиры!» – скандировали дольщики. Даже если их слова было сложно услышать людям в проезжающих машинах, то плакаты изобиловали надписями, выражающими чувства и мысли дольщиков. В ответ автомобилисты поддерживающе сигналили.
Татьяна Петровна пришла поддержать митингующих, она дольщик «Промжелдортранса»: «Я продала свою двухкомнатную «хрущевку», чтобы улучшить жилищные условия. Сын взял кредит. И с сентября прошлого года мы тоже обмануты застройщиком – компанией «Промжелдортранс». Мой младший сын придет скоро из армии. Куда придет мой ребенок, если я сама на птичьих правах прописана у знакомых? Куда придут наши дети? Где их дом? Самое обидное - слышать от самого застройщика: «Вы ничего не получите! Никаких денег вам не видать! Мы банкротимся и все!». Им выгодно заявлять о своем банкротстве – это воры и мошенники!». Татьяна Петровна – педагог, соответственно, приобрести квартиру для нее очень сложно.
О ситуации с «ТюменьЛукойлСтроем» известно давно. Одна из дольщиков этой компании заверила, что компания существует по сей день и зарегистрирована в городе Екатеринбурге, однако тюменские власти не хотят принимать ситуацию во внимание. «10 октября 2008 года было принято соглашение администрации Тюменской области, департамента имущественных отношений и инвестора, которым выступил «Мостоотряд-36». С октября компания-инвестор демонтировала 9-ый этаж объекта в створе улиц Смоленской – Грибоедова – Кузнецова, и отказались от дальнейших работ, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. На многократные обращения в администрацию, ГУС ответ один – вы виноваты сами» - комментирует она. Дольщики выступали друг за другом, рассказывая о своей личной сложившейся ситуации. «Почему другие регионы решают вопросы дольщиков, даже в Челябинске взялись за эти проблемы, и создают свои местные законы. От решения вопросов с дольщикам, от достройки домов, даже умудряются получать прибыль, а Тюмень – крупный богатый регион почему-то не способен помочь горожанам?» - задала вопрос дольщица ООО «Стройтехногрупп».
«На последнем совещании нам было предложено 20 квартир, которые могут выкупить власти у других компаний, но такое предложение ставит в ступор инициативную группу. Как поделить между столькими людьми всего 20 квартир – непонятно. Мы отказались от этого предложения» - комментирует Александр, представитель инициативной группы ООО «Стротехногрупп», - «Я должен был получить квартиру в апреле 2009 года и сегодня я стою здесь. В 2007 году по программе «Молодая семья» + «Ипотека» я купил квартиру у ООО «Стройтехногрупп». Этого застройщика тогда рекомендовали как благонадежного. В итоге сейчас нам говорят, что мы выбрали сами, куда вкладывать деньги и это наши проблемы. Сейчас я снимаю квартиру и выплачиваю кредиты».
Семья Ольги из трех человек также продала свой пансионат и купила двухкомнатную квартиру в ГП-3 от ООО «Стройтехногрупп» по потребительскому кредиту. «Дом наш стоит под крышей, но коммуникаций нет никаких. Пока снимаем жилье и по-прежнему ждем» - комментирует она.
Как сообщила представитель инициативной группы Елена, 7 октября 2006 года в администрации Тюмени было собрание во главе с представителями ГУС и комитета по жилью на котором была устроена презентация застройщика ООО «Стройтехногрупп». Желающие приобрести жилье посчитали, что государство кого попало не подпустит к участию в целевых программах, и смело покупали квартиры Тюмени у этого застройщика – теперь же все остались на улице.
Во время проведения митинга к дольщикам так никто и не вышел – «Значит им нечего нам сказать» - отмечают дольщики. Заметим, что по сравнению с декабрьским митингом, дольщиков стало гораздо больше. В их планах не молчать и продолжать публичные выступления – донести информацию до федеральных властей. Видео и фотоматериалы митинга запланировано отправить в Москву.
Евгения Ноговицина