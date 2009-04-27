Тюменские дольщики объединились на митинге

«На последнем совещании нам было предложено 20 квартир, которые могут выкупить власти у других компаний, но такое предложение ставит в ступор инициативную группу. Как поделить между столькими людьми всего 20 квартир — непонятно. Мы отказались от этого предложения» — комментирует Александр, представитель инициативной группы ООО «Стротехногрупп» , — «Я должен был получить квартиру в апреле 2009 года и сегодня я стою здесь. В 2007 году по программе „Молодая семья“ + „Ипотека“ я купил квартиру у ООО „Стройтехногрупп“. Этого застройщика тогда рекомендовали как благонадежного. В итоге сейчас нам говорят, что мы выбрали сами, куда вкладывать деньги и это наши проблемы. Сейчас я снимаю квартиру и выплачиваю кредиты».