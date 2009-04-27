Тюменские дольщики объединились на митинге

Дольщики Тюмени, до сих пор ожидающие хоть
Каким образом власти найдут решение проблем дольщикам уже неважно, поскольку нервы у людей на пределе. Им надоело добиваться своих квартир, ожидать, надеяться и ходить по инстанциям.
Вдоль улицы Республики, на центральной площади у памятника Ленину, выстроились дольщики уже не только
25 апреля в Тюмени проводился общегородской субботник. Отметим, что у памятника Ленину было все вычищено, и никто из тюменцев не работал там на благоустройство города во время митинга, лишь наряд милиции патрулировал площадь.
«Нам говорят: нет законных оснований, чтобы нам помочь. Инвестора, о котором говорят по телевидению, на самом деле нет! С нами не заключают никаких договоров. Бюджет в этом году уже распределен — откуда власти возьмут денег на свои обещания — неясно. На бумаге заключать свои предложения власти не хотят. Кроме того, в наших домах приобретены квартиры в Тюмени участниками целевых программ „Сотрудничество“ и „Молодая семья“, таким образом, бюджетные деньги ушли налево, а дольщики, по словам чиновников, виноваты сами. Мы требуем, чтобы конституция наша соблюдалась! Мы — законопослушные граждане, мы платим налоги! Верните наши квартиры!» — скандировали дольщики. Даже если их слова было сложно услышать людям в проезжающих машинах, то плакаты изобиловали надписями, выражающими чувства и мысли дольщиков. В ответ автомобилисты поддерживающе сигналили.
Татьяна Петровна пришла поддержать митингующих, она дольщик «Промжелдортранса»: «Я продала свою двухкомнатную „хрущевку“, чтобы улучшить жилищные условия. Сын взял кредит. И с сентября прошлого года мы тоже обмануты застройщиком — компанией „Промжелдортранс“. Мой младший сын придет скоро из армии. Куда придет мой ребенок, если я сама на птичьих правах прописана у знакомых? Куда придут наши дети? Где их дом? Самое обидное — слышать от самого застройщика: „Вы ничего не получите! Никаких денег вам не видать! Мы банкротимся и все!“. Им выгодно заявлять о своем банкротстве — это воры и мошенники!». Татьяна Петровна — педагог, соответственно, приобрести квартиру для нее очень сложно.
О ситуации с «ТюменьЛукойлСтроем» известно давно. Одна из дольщиков этой компании заверила, что компания существует по сей день и зарегистрирована в городе Екатеринбурге, однако тюменские власти не хотят принимать ситуацию во внимание. «10 октября 2008 года было принято соглашение администрации Тюменской области, департамента имущественных отношений и инвестора, которым выступил „
Дольщики выступали друг за другом, рассказывая о своей личной сложившейся ситуации. «Почему другие регионы решают вопросы дольщиков, даже в Челябинске взялись за эти проблемы, и создают свои местные законы. От решения вопросов с дольщикам, от достройки домов, даже умудряются получать прибыль, а Тюмень — крупный богатый регион
«На последнем совещании нам было предложено 20 квартир, которые могут выкупить власти у других компаний, но такое предложение ставит в ступор инициативную группу. Как поделить между столькими людьми всего 20 квартир — непонятно. Мы отказались от этого предложения» — комментирует Александр, представитель инициативной группы
Семья Ольги из трех человек также продала свой пансионат и купила двухкомнатную квартиру в
Как сообщила представитель инициативной группы Елена, 7 октября 2006 года в администрации Тюмени было собрание во главе с представителями ГУС и комитета по жилью на котором была устроена презентация застройщика
Во время проведения митинга к дольщикам так никто и не вышел — «Значит им нечего нам сказать» — отмечают дольщики. Заметим, что по сравнению с декабрьским митингом, дольщиков стало гораздо больше. В их планах не молчать и продолжать публичные выступления — донести информацию до федеральных властей. Видео и фотоматериалы митинга запланировано отправить в Москву.