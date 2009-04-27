Тюмень: Боевой доклад биржевых разведчиков

Наши спутники зафиксировали потенциальную прибыль в районе российского фондового рынка, повышенная активность наблюдалась в разных отраслевых частях, в каждой из которых мы выявили очаги прибыльности. Разведывательный отряд сразу преступил к обработке данных и по каждому очагу были разработаны и реализованы операции по извлечению прибыли. Кратко о каждом:
Металлургия:
Операция «НЛМК» — признаки повышенного интереса к акциям этой компанией не остались незамеченными нами, завязался короткий процесс покупки по 48р. 10 апреля, который закончился продажей 20 апреля по 52,1р. Результат без учета размера позиции +8,5%.
Операция «Полюс Золото» — акции этой компании в последнее время «ходят против всех»,
Энергетика:
Операция «ИНТЕРРАО» — остатки сил «РАО ЕЭС», после раскола энергохолдинга поделились на небольшие группировки, которые поначалу не воспринимались в серьёз спекулянтами и инвесторами как угроза недополученной прибыли. Наша разведка вела наблюдение за этими группировками ещё с середины прошлого года, и дела по некоторым из них все ещё в нашем портфеле. За прошедшую неделю были зафиксированы признаки роста по акциям «ИНТЕРРАО», в связи с чем группа трейдеров быстрого реагирования оперативно закупила этих акций 10 апреля по 0,0099р. и в данный момент позиция «в бумагах с круговой обороной из
Операция «Мосэнерго» — после получения разведданных из Москвы по поводу того, что снижение уровня потребления электроэнергии не ожидается нашими штабными аналитиками была установлена слежка за динамикой акций «Мосэнерго»,
Телесети и коммуникации:
Операция «Ростелеком п.« — формальный лидер всей отрасли, торгующейся на бирже ММВБ, не раз демонстрировавший характер, имеет репутацию «тёмной лошадки», с которой нужно быть крайне осторожным. Тем не менее, 23 апреля, получив сигнал с приборов о намереньях подрасти в цене, нашим командованием было принято решение вмешаться и открыть очередь длинных позиций на приобретение по 35,1р., тыл прикрывают
Операция «СибирьТелеком» — малоизвестные в широких кругах акции этой компании часто считают не перспективными. Но наши, закаленные в биржевых торгах офицеры разведки знают своё дело, и никогда не пропускают вспышки активности, даже такие малоликвидные. 10 апреля в 10–30 по московскому времени была организована операция по изъятию этих акций (за деньги конечно, по 0,48р.) у их владельцев. В данный момент акции находятся в нашем портфеле, за их рыночным состоянием постоянно следят
Операция «ВолгаТелеком» — в ходе операции «СибирьТелеком», было принято оперативное решение произвести подобное приобретение акций «ВолгаТелеком» по 27,5р., но как выяснилось позже, их намеренья оказались несерьезными, и эти акции были проданы по средством
Сейчас происходит весенний призыв в службу биржевой разведки и войска быстрого биржевого реагирования. Только в них вы сможете получать сводки не только за прошедшую неделю, но и свежие данные в течение недели по мере их поступления.
Призывной пункт находится по адресу *засекречено*.
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