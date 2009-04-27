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Тюмень: Боевой доклад биржевых разведчиков

27 апреля 2009, 15:27
Боевой доклад биржевых разведчиков Малыга Ивана и Дробышева Александра, статус «секретно, уровень допуска: 4».
Сюжет
Тюмень

Наши спутники зафиксировали потенциальную прибыль в районе российского фондового рынка, повышенная активность наблюдалась в разных отраслевых частях, в каждой из которых мы выявили очаги прибыльности. Разведывательный отряд сразу преступил к обработке данных и по каждому очагу были разработаны и реализованы операции по извлечению прибыли. Кратко о каждом:

Металлургия:

Операция «НЛМК» — признаки повышенного интереса к акциям этой компанией не остались незамеченными нами, завязался короткий процесс покупки по 48р. 10 апреля, который закончился продажей 20 апреля по 52,1р. Результат без учета размера позиции +8,5%.

Операция «Полюс Золото» — акции этой компании в последнее время «ходят против всех», т. е. когда рынок растет, они падают в цене, а когда рынок снижается — «полюс» дорожает. Но в этих обманных маневрах наши бойцы разглядели потенциал не только роста, но и защиты от атак вражеских спекулянтов. Вследствие чего была произведена закупка акции «Полюс Золото» 22 апреля по 1415р., и позиция не закрыта до сих пор, закрыт лишь путь убыткам, железобетонной стоп-заявкой на уровне 1358р.

Энергетика:

Операция «ИНТЕРРАО» — остатки сил «РАО ЕЭС», после раскола энергохолдинга поделились на небольшие группировки, которые поначалу не воспринимались в серьёз спекулянтами и инвесторами как угроза недополученной прибыли. Наша разведка вела наблюдение за этими группировками ещё с середины прошлого года, и дела по некоторым из них все ещё в нашем портфеле. За прошедшую неделю были зафиксированы признаки роста по акциям «ИНТЕРРАО», в связи с чем группа трейдеров быстрого реагирования оперативно закупила этих акций 10 апреля по 0,0099р. и в данный момент позиция «в бумагах с круговой обороной из стоп-заявок» сохраняется.

Операция «Мосэнерго» — после получения разведданных из Москвы по поводу того, что снижение уровня потребления электроэнергии не ожидается нашими штабными аналитиками была установлена слежка за динамикой акций «Мосэнерго», какое-то время конспирация последних делала своё дело, и рынок казалось бы не реагировал на эту новость. Но 23 апреля был зафиксирован оптимальный момент для покупки, которая и произошла по 1,48р. В данный момент акции находятся в портфеле строго режима с круглосуточными стоп-заявками.

Телесети и коммуникации:

Операция «Ростелеком п.« — формальный лидер всей отрасли, торгующейся на бирже ММВБ, не раз демонстрировавший характер, имеет репутацию «тёмной лошадки», с которой нужно быть крайне осторожным. Тем не менее, 23 апреля, получив сигнал с приборов о намереньях подрасти в цене, нашим командованием было принято решение вмешаться и открыть очередь длинных позиций на приобретение по 35,1р., тыл прикрывают стоп-заявки.

Операция «СибирьТелеком» — малоизвестные в широких кругах акции этой компании часто считают не перспективными. Но наши, закаленные в биржевых торгах офицеры разведки знают своё дело, и никогда не пропускают вспышки активности, даже такие малоликвидные. 10 апреля в 10–30 по московскому времени была организована операция по изъятию этих акций (за деньги конечно, по 0,48р.) у их владельцев. В данный момент акции находятся в нашем портфеле, за их рыночным состоянием постоянно следят стоп-заявки.

Операция «ВолгаТелеком» — в ходе операции «СибирьТелеком», было принято оперативное решение произвести подобное приобретение акций «ВолгаТелеком» по 27,5р., но как выяснилось позже, их намеренья оказались несерьезными, и эти акции были проданы по средством стоп-заявок по 26,37р., принеся убыток в размере -4,1%, но к таким ударам наше командование готово всегда, и в связи с тем, что размер позиции был рассчитан с учетом рисков, от капитала мы потеряли не более 0,2%.

Сейчас происходит весенний призыв в службу биржевой разведки и войска быстрого биржевого реагирования. Только в них вы сможете получать сводки не только за прошедшую неделю, но и свежие данные в течение недели по мере их поступления.

Призывной пункт находится по адресу *засекречено*.

ICQ: 404-713-073 или 410-057-664 — при запросе на авторизацию указывать позывной: «Гладиолус».

После прочтения сжечь.

#Новости#Тюмень#Бизнес#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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