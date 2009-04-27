Тюмень: Боевой доклад биржевых разведчиков

Операция «ИНТЕРРАО» — остатки сил «РАО ЕЭС», после раскола энергохолдинга поделились на небольшие группировки, которые поначалу не воспринимались в серьёз спекулянтами и инвесторами как угроза недополученной прибыли. Наша разведка вела наблюдение за этими группировками ещё с середины прошлого года, и дела по некоторым из них все ещё в нашем портфеле. За прошедшую неделю были зафиксированы признаки роста по акциям «ИНТЕРРАО», в связи с чем группа трейдеров быстрого реагирования оперативно закупила этих акций 10 апреля по 0,0099р. и в данный момент позиция «в бумагах с круговой обороной из стоп-заявок » сохраняется.